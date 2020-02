Probleme mari în PSD. Un fost ministru important din Executivul Dăncilă trece prin clipe groaznice. Sorina Pintea, fosta șefă de la Sănătate, suferă de o boală gravă autoimună.

Sorina Pintea, grav bolnavă

Sorina Pintea este grav bolnavă. Fostul ministru al Sănătății are parte de un tratament specific, cu imunoglobuline. Chiar aceasta a făcut dezvăluiri complete despre problemele pe care le are.

„Viața este imprevizibilă!

Imediat după instalarea mea la Ministerul Sănătății, mai exact pe data de 5 martie 2018, din cauza lipsei imunoglobulinelor, am activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

În ultima parte a mandatului am început să mă simt din ce în ce mai rău, dar am crezut că această stare se datorează oboselii. În data de 5 noiembrie 2019 am primit un diagnostic de boală gravă autoimună, urmând imediat tratamentul specific, printre care și cel cu imunoglobuline.

Eu am încredere în sistemul medical din România așa că am ales să mă tratez la noi în țară, într-un spital de stat.

În momentul de față boala este în remisie, efectele tratamentului cu cortizon încă sunt vizibile, dar am considerat că este de datoria mea să aduc explicații pentru dispariția din spațiul public. Vreau să știți că de acum voi fi din nou prezentă pentru că boala nu m-a ținut departe de voi, doar că am comunicat mai puțin”, a scris Pintea pe o rețea de socializare.

Sorina Pintea a fost ministrul Sănătăţii în Guvernul Dăncilă. După căderea Executivului PSD, Pintea s-a întors manager la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, funcţie pe care a ocupat-o şi înainte de a fi ministrul Sănătăţii. Pintea a fost ministru timp de un an și 8 luni. Și-a pierdut funcția odată cu adoptarea moțiunii de cenzură de către Parlament.

