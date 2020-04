Coronavirusul lovește extrem de dur în toată lumea. Specialiștii sunt în căutarea unui vaccin pentru COVID-19, dar deocamdată nu au găsit nimic. Mai mult, se pare că substanța care se voia a fi un remediu reprezintă o mare problemă.

Clorochina, interzisă în mai multe spitale

Clorochina este interzisă în mai multe spitale. Medicamentul antimalarie care se spuneea că ar putea îmbunătăți evoluția pacienților bolnavi de COVID-19 nu este ceea ce trebuie. Mai mult, ar da și efecte adverse.

Clorochina nu este chiar atât de promițătoare și chiar poate face mai mult rău din cauza efectelor secundare. Este vorba despre crampe și despre pierderea vederii periferice. Unele spitale din Suedia au stopat administrarea clorochinei pacienților bolnavi de COVID-19.

Magnus Gisslén, profesor și doctor la Spitalul Universitar din Sahlgrenska, a spus pentru Gothenburg Post că atât el, cât și colegii au prescris tratamentul cu clorochină pacienților timp de două săptămâni până când li s-a ordonat să oprească astfel de intervenții.

„Au fost raportate mai multe efecte secundare serioase decât ne-am închipuit prima oară. Nu putem să evităm aceste efecte secundare serioase, mai ales cele care afectează inima, pentru că acesta este un medicament care are nevoie de doză mare. În plus, nu avem dovezi clare că clorochina are un efect benefic împotriva COVID-19”, a spus Magnus Gisslén.

Medicamentele antimalarie clorochina și hidroxiclorochina au devenit celebre după ce președintele Statelor Unite Donald Trump a ținut o conferință de presă și a transmis mai multe mesaje prin Twitter lăudând potențialul lor în lupta împotriva coronavirusului. Nu mult după aceea, acum o săptămână, Agenția Federală pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat folosirea medicamentelor pentru pacienți COVID-19 în urma unor studii preliminare care păreau promițătoare. Guvernul american a cumpărat și 29 de milioane de tablete de hidroxiclorochina.