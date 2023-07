Se cere retragerea produsului de la vânzare

Reprezentanții lanțului de magazine Lidl din Spania se confruntă cu o situație delicată după ce au expus la rafturi un produs de curățenie cu un ambalaj care poate fi ușor confundat cu o băutură răcoritoare. Această situație a stârnit o amplă dezbatere pe platformele sociale, iar asociațiile din domeniul protecției consumatorilor au cerut retragerea urgentă a produsului de la vânzare.

Ambalajul produsului de curățenie este proiectat într-un mod atrăgător, cu culori vii și design similar cu cel al băuturilor răcoritoare. Această tehnică de marketing poate fi confuză, mai ales pentru copii, care ar putea crede că produsul este o băutură potrivită consumului, ceea ce reprezintă un real pericol pentru cei mici.

Asociațiile din domeniul protecției consumatorilor au atras atenția asupra pericolului pe care îl prezintă acest produs de curățenie, deoarece ambalajul și eticheta acestuia pot fi derutante. Informațiile de pe etichetă sunt scrise în limba engleză, ceea ce poate crea dificultăți de înțelegere pentru mulți clienți spanioli care nu cunosc această limbă.

„Într-adevăr, nu se pot vinde produse de curățenie cu design de ambalaj și culori de conținut pe care copiii le-ar putea confunda cu cele ale alimentelor. Trebuie să fie retrase imediat de la vânzare”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții unei asociații pe platformele sociale.

Clienții Lidl sunt cei care au semnalat problema

De asemenea, utilizatorii din online, care sunt și clienți ai Lidl, au fost cei care au semnalat această problemă și au cerut retragerea produsului de la vânzare. Ei sunt de părere că produsele de curățenie nu ar trebui să aibă un design pe ambalaj și culori similare cu cele ale produselor alimentare pentru a evita confuziile și potențialele accidente.

„Noroc că pun simbolul produselor de curățenie și de protecție și că valorează de trei ori mai mult decât o băutură răcoritoare”/ „Cum poți să vinzi așa?”/ „Trebuie să fii neapărat copil ca să faci o astfel de greșeală? Am 28 de ani și nici nu am terminat de citit eticheta produsului din care am băut deja un pahar”, este unul dintre comentariile utilizatorilor online care solicită retragerea produsului de la vânzare.