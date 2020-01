Numărul de zile cu poluare excesivă aproape că s-a triplat în Capitală, în 2018 față de 2013, a avertizat luni seară ministrul Mediului, Costel Alexe, într-o emisiune televizată.

În consecință, avem de-a face cu ”70 de zile în care efectiv n-ar trebui să ieșiți din casă”, spune Alexe, adresându-se celor care trăiesc în București.

Poluare din ce în ce mai alarmantă

România riscă să plătească amenzi între 100.000 și 400.000 de euro din cauza poluării din București, în procedura de infringement pe mediu a Comisiei Europene, a anunțat Costel Alexe, ministrul Mediului, luni seară, la Digi24.

”Poluarea din București a fost din ce în ce mai mare și alarmantă de la an la an. Deși avem un plan de măsuri, nu este implementat așa cum ar trebui. Primăria Capitalei nu a reușit să convingă ani la rând Comisia Europeană că situația se îmbunătățește. Doar așteptăm verdictul Comisiei, care va însemna pentru România o amendă ce va fi între 100.000 și 400.000 de euro până când vom ajunge să avem zile fără depășiri”, a spus ministrul Mediului.

În 1 din 5 zile bucureștenii respiră aer poluat

În ceea ce privește plângerea penală a primarului pentru că ministrul le-a transmis bucureștenilor să poarte mască, el a spus că ”este alarmant ca de la an la an să avem atât de multe zile cu depășiri. În 2013, am avut 24 de zile cu depășiri la stația de la Cercul Militar. În 2018 la aceeași stație am avut 70 de zile. În 1 din 5 zile bucureștenii respiră aer poluat, zile cu depășiri peste cât este permis: 50 de micrograme sau 20 de migrograme de PM10 și PM2,5. (…) Plângerea penală împotriva mea nici nu îi însănătoșește pe bucureșteni, nici nu îmbunătățește aerul din București”, a mai spus Alexe.

”Eu nu sunt în campanie electorală, nu fac politică în ceea ce privește protecția mediului. O spune OMS, în zilele în care populația respiră cu mai mult de 50 de micrograme sau 20 de micrograme de de PM 10 sau PM 2,5, sănătatea oamenilor este pusă în pericol”, a adăugat el, precizând că soluția este ca planul de măsuri să fie implementat de către administrațiile locale.

Date la standarde UE

”Plângerea penală nu îi protejează pe bucureșteni de aerul poluat din capitală. Grija principală nu ar trebui să fie de a-i face plângere ministrului mediului. Am tras un semnal de alarmă”, a subliniat el.

”Dincolo de mesajul pe care l-am dat, important e ca aceste avertizări să ajungă la autoritățile publice locale. Pentru dvs. este mai reconfortant să știți că o administrație publică locală ia măsuri. Sunt 70 de zile în care efectiv n-ar trebui să ieșiți din casă”, a avertizat Costel Alexe.

El a spus că nu știe cum au primit bucureștenii invitația Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, de a se muta din București din cauza poluării, dar că rețeaua națională de monitorizare a aerului a Ministerului Mediu furnizează date la standarde UE către autoritățile publice locale și către populație.

