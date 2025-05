Pentru consumatorii de lactate, un iaurt cu conținut scăzut de zahăr poate fi considerat una dintre „proteinele perfecte” care conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali, fiind și o sursă excelentă de calciu și probiotice, potrivit Clinicii Cleveland.

Cu toate acestea, consumatorii de iaurt din patru state din SUA ar trebui să fie conștienți de existența unui alergen nedeclarat din aceste loturi de iaurt.

U.S. Food and Drug Administration (FDA) a publicat un raport care anunță retragerea de la raft a 113.676 de borcane cu iaurt Bonya în patru state: Massachusetts, New Jersey, New York și Pennsylvania, informează The Healthy.

Pentru toate cele 12 arome afectate, motivul retragerii de la raft este enumerat ca „ urme de migdale nedeclarate”.

Migdalele sunt unul dintre principalii alergeni alimentari din Statele Unite. Alergia la migdale afectează până la 1% din populație, conform Academiei Americane de Alergie, Astm și Imunologie (AAAAI), care notează că acestea pot provoca reacții „grave” și chiar „anafilaxie, care pune viața în pericol”.

Alertă alimentară anunțată de FDA

Pe baza raportului FDA, Knockroe Inc, cu sediul în Elizabeth, Pennsylvania, a inițiat pentru prima retragere de la raft pe 29 martie.

Produsele rechemate au fost ambalate în pahare de plastic cu inserții de plastic pentru granola. Raportul FDA a furnizat o listă de arome afectate și numărul de unități amintite:

Bonya Strawberry Iaurt Parfait, 26.802 unități

Bonya Vanilla Iaurt Parfait, 11.058 unități

Bonya Blueberry Iaurt Parfait, 24.024 unități

Bonya Mango Iaurt Parfait, 12.714 unități

Bonya Peach Iaurt Parfait, 9.426 unități

Bonya Lemon Iaurt Parfait, 1.596 unități

Bonya Raspberry Iaurt Parfait, 6.984 unități

Bonya Pineapple Iaurt Parfait, 3.912 unități

Parfait de iaurt de cocos Bonya, 4.812 unități

Bonya Passion Fruit Iaurt Parfait, 4.776 unități

Bonya Strawberry-Banana Iaurt Parfait, 4.572 de unități

Bonya Black Cherry Iaurt Parfait, 3.000 de unități

FDA a etichetat alerta alimentară drept un eveniment de clasa I

Anunțul nu precizează prin ce retaileri au fost vândute produsele Bonya. Cu toate acestea, o căutare online sugerează că produsele Bonya sunt vândute în locațiile Foodtown și SuperFresh.

FDA a etichetat retragerea drept un eveniment de clasa I. Acesta este cel mai înalt nivel de risc al FDA, rezervat situațiilor în care există o „probabilitate rezonabilă ca utilizarea sau expunerea la un produs care încalcă drepturile să provoace consecințe negative grave asupra sănătății sau deces”.