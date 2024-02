Aleksandr Lukaşenko nu pare să renunţe vreodată la putere! Dictatorul din Belarus vrea un nou mandat.

Preşedintele Lukaşenko, principalul aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin, a anunţat duminică că urmează să candideze la un nou mandat.

Alegerile prezidenţiale vor avea loc în Belarus în 2025, notează agenţia oficială belarusă de presă Belta.

Aleksandr Lukaşenko şi-a anunţat candidatura în faţa presei, după ce a votat în alegerile parlamentare şi locale.

Jurnaliştii au vrut să ştie dacă Lukaşenko va candida în următoarele alegeri prezidenţiale. El a răspuns ferm: ”Voi candida”.

lukashenko is going to the presidential elections in Belarus in 2025 and says that it will be difficult to turn down “power”

“To be honest, nowhere in the world are there open, fair elections like in Belarus!.. It will be difficult to overthrow the government in Belarus even in… pic.twitter.com/Xw1YWHoYkI

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) February 25, 2024