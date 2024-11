În contextul victoriei lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din Statele Unite, China a transmis miercuri, 6 noiembrie, prin intermediul purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe, Mao Ning, că își dorește o „coexistență pașnică” și relații bazate pe respect reciproc cu Statele Unite.

Declarația oficială vine într-un moment în care cele două mari puteri sunt implicate într-o rivalitate puternică pe multiple fronturi, inclusiv în domeniile comerțului, tehnologiei și securității naționale.

Purtătoarea de cuvânt a subliniat că politica Chinei față de SUA este una consecventă și clară, bazată pe „principiile respectului reciproc, coexistenței pașnice și cooperării reciproc avantajoase.”

Aceasta a menționat că relațiile bilaterale vor fi tratate cu respectarea acestor valori, indiferent de rezultatul alegerilor americane, pe care Beijingul le consideră o problemă internă a SUA.

Deși oficialii chinezi au adoptat o poziție neutră cu privire la alegeri, mass-media de stat din China a profitat de ocazie pentru a sublinia tensiunile sociale și politice din Statele Unite, sugerând că acestea reflectă disfuncționalități profunde. Mass-media chineză a transmis publicului său că diviziunile politice din SUA reprezintă o problemă structurală, cu impact asupra stabilității interne și, implicit, asupra politicilor externe americane.

În pofida declarațiilor pașnice și a poziției oficiale neutre, strategii chinezi se pregătesc pentru o intensificare a rivalității cu Statele Unite, prevăzând o accentuare a tensiunilor.

Potrivit Reuters, este de așteptat ca Donald Trump, în calitate de președinte, să continue aplicarea unor politici economice dure, inclusiv creșterea tarifelor vamale pentru produsele chinezești, o măsură care ar putea avea consecințe asupra comerțului bilateral și a industriei globale.

Totodată, politica externă izolaționistă a lui Trump ar putea oferi Chinei oportunitatea de a-și extinde influența la nivel global, în special în regiunile în care prezența americană ar putea slăbi.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a fost unul dintre primii lideri din Orientul Mijlociu care i-a transmis felicitări lui Donald Trump pentru victoria sa în alegerile prezidențiale din Statele Unite. Abbas a declarat că este „convins” că administrația Trump va sprijini „aspirațiile legitime” ale palestinienilor, exprimându-și dorința de a coopera cu noul președinte american în vederea realizării păcii și securității în regiune. În mesajul său, Abbas a subliniat angajamentul poporului palestinian pentru libertate, autodeterminare și suveranitate, în conformitate cu dreptul internațional.

Liderii din lumea arabă, inclusiv monarhii și președinții mai multor state, s-au alăturat acestui val de felicitări, deși unii dintre aceștia au exprimat incertitudini cu privire la modul în care politica externă a lui Trump va influența situația din Orientul Mijlociu. Președintele egiptean Abdel-Fattah al-Sissi, de exemplu, a transmis succesul său în „atingerea intereselor poporului american”, adăugând că, având în vedere „circumstanțele critice din lume”, cooperarea între Statele Unite, Egipt și Israel este esențială pentru stabilitatea regiunii.

În același timp, alți lideri din Orientul Mijlociu au lăudat legăturile istorice și strategice cu Statele Unite. Prim-ministrul din Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, a descris SUA drept un „partener-cheie” pentru emirate și întreaga regiune, iar regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a exprimat dorința de a continua cooperarea cu Trump pentru promovarea păcii regionale și globale.

De asemenea, președintele irakian Abdul Latif Rashid și liderii din Arabia Saudită, inclusiv regele Salman bin Abdelaziz și prințul moștenitor Mohammed bin Salman, i-au adresat mesaje de felicitare lui Donald Trump. În aceste mesaje, au fost exprimate așteptări de stabilitate și dialog constructiv în regiune, având în vedere impactul semnificativ pe care politica americană îl are asupra conflictelor din Orientul Mijlociu.

După ce Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2024, reacțiile din lumea cinematografică și a divertismentului au fost rapide și puternice. De la regizori și actori cunoscuți, la scriitori și personalități din social media, majoritatea au exprimat o combinație de șoc, furie și tristețe, în fața unei victorii pe care mulți o considerau inevitabilă pe măsură ce Trump câștiga stat după stat.

Hollywood-ul, care se temea de perspectiva unei noi administrații Trump, a urmat cu o seară de neliniște, cu speranța că marile state tradițional favorabile „Zidului Albastru” ar putea salva situația. Totuși, după ce Wisconsin a fost adjudecat de Trump, speranțele de o răsturnare de situație au fost spulberate, asigurându-i fostului președinte cele 270 de voturi electorale necesare pentru victorie. Deși rezultatul nu fusese oficializat în totalitate, Trump nu a ezitat să își declare „victoria magnifică” în stilul său caracteristic, urcând pe scenă la Mar-a-Lago în jurul orei 2:30 a.m. ET.

Pe rețelele de socializare, reacțiile au venit imediat, înainte ca Pennsylvania să fie numită și chiar în absența unei oficializări complete a rezultatului. Cardi B, cunoscută pentru declarațiile sale tranșante, a postat pe Instagram un mesaj scurt și clar:

Alte personalități, precum regizorul Adam McKay, nu s-au abținut de la critici dure. Pe X, McKay a întrebat retoric:

Un alt scriitor de renume, Stephen King, și-a exprimat îngrijorările într-un mesaj despre fragilitatea democrației, comparând-o cu obiectele frumoase dar fragile:

David Sirota, fost consilier al lui Bernie Sanders, a adus în discuție greșelile Partidului Democrat, acuzându-l că nu a acordat suficientă atenție clasei muncitoare, iar Christina Applegate, emoționată, a cerut public celor care susțin politica anti-drepturile femeilor să o dezerteze de pe rețelele sociale.

Actorul care îl interpretează pe Shazam în filmele de la Marvel a postat pe contul oficial un mesaj prin care spune:

Honestly, I don’t really feel vindication, because I didn’t need a win to know that I was fighting for what’s right. Win or lose, I was going to follow the conviction and calling that God put in and on me from the time I was born. That said, I am so incredibly grateful to, and… https://t.co/8q51wJorNh

— Zachary Levi (@ZacharyLevi) November 6, 2024