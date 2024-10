Compania de cercetări și consultanță politică Intellect Group a publicat rezultatele unui sondaj realizat între 13 și 15 octombrie 2024, oferind o imagine de ansamblu asupra percepției alegătorilor față de candidații la funcția de președinte.

Maia Sandu rămâne favorita la alegerile prezidențiale din Republica Moldova

Maia Sandu continuă să fie cel mai recunoscut candidat la alegerile prezidențiale, având evaluări pozitive de 35% și negative de 45,6%. Totuși, nivelul ridicat de critici la adresa sa ar putea afecta șansele sale în ultimele zile ale campaniei.

Sandu se confruntă cu nemulțumiri legate de politicile sale, ceea ce ar putea determina o parte dintre alegători să se distanțeze de ea.

Renato Usatîi înregistrează evaluări pozitive de 20,5% și negative de 46%. Șansele sale în alegeri depind de abilitatea sa de a atrage atenția alegătorilor asupra problemelor sociale și de a critica guvernul actual. Cu toate acestea, el se confruntă cu o competiție acerbă din partea altor candidați.

Alexandru Stoianoglo se află într-o situație dificilă, având evaluări pozitive de 17% și negative de 55%. Campania sa ar putea întâmpina provocări serioase, iar riscul de a pierde susținerea electoratului este ridicat, în special în contextul creșterii sprijinului pentru alți candidați.

Vasile Tarlev, la doar 1% distanță de Stoianoglo

Vasile Tarlev are evaluări pozitive de 16% și negative de 40,5%. El se află la doar 1% distanță de Stoianoglo în privința evaluărilor pozitive, însă are un raport mai favorabil al evaluărilor negative, ceea ce îi oferă un avantaj strategic în ultimele zile ale campaniei. Tarlev are oportunitatea de a profita de această situație pentru a evidenția realizările sale și a atrage alegătorii indeciși, notează GoodNews.md.

Irina Vlah ar putea influența, de asemenea, electoratul lui Stoianoglo, luând o parte din voturi, în special din rândul alegătorilor cu tendințe proruse. Cu un sprijin de 9,8% în evaluările pozitive și 47,6% în cele negative, Vlah se poate dovedi un competitor serios, în special dacă reușește să-și întărească pozițiile în ultimele zile ale campaniei.

Sondajul a inclus 985 de respondenți cu vârsta de peste 18 ani, asigurând reprezentativitate pentru întreaga populație a Republicii Moldova (cu excepția Transnistriei). Precizia rezultatelor este estimată la ±3,1%.

16 secții de votare în România

Amintim că cetățenii moldoveni aflați în România pe 20 octombrie 2024 (duminică) vor avea ocazia să aleagă noul președinte al Republicii Moldova și să voteze pentru sau împotriva aderării la Uniunea Europeană.

Aceștia vor putea vota în 16 secții de votare situate în București și în alte 11 orașe din România. Secțiile de votare vor fi deschise între orele 7:00 și 21:00. Mai multe puteți afla aici.