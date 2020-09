Ce stă în spatele acestor figuri emblematice pentru sistemul medical din România? Este vorba despre ani de muncă și pregătiri? Dragostea pentru meseria de medic? Dexteritatea, calmul, precizia, talentul? Despre aceste amănunte am vorbit cu cele mai tari femei medic din România, care zi de zi, an de an, se dedică pentru noi cu scopul de a ne face viața mai bună, de a ne salva când ne este cel mai greu, de a ne da sfaturi de viață și o direcție în care să ne îndreptăm sănătatea.

În acest an importanța meseriei de medic s-a făcut remarcată – aflați în linia întâi împotriva pandemiei, au luptat non-stop pentru a salva zeci de mii de vieți, făcând compromis după compromis în viața personală pentru a fi la muncă. Acest fapt ne arată dedicarea lor, dar și lupta pe care o duc cu un sistem care, chiar dacă nu le oferă cele mai bune condiții pentru a-și duce misiunea la capăt, reușesc să o facă și oferă oamenilor acel lucru mărunt cu care pot merge mai departe: speranța.

Pandemia nu s-a terminat și nu se va termina cel mai probabil în viitorul apropiat, iar spitalele trebuie să fie, prin diferite modalități, mobilizate pentru a trata milioanele de români care au nevoie de tratamente sau de intervenții medicale. În „Top 100 femei de succes”, femeile din medicină sunt experți ce operează pe inimă sau pe creier, conduc spitale importante, au cariere de zeci de ani, sunt personaje respectate de public, de pacienți și recunoscute pentru meritele lor.

În cea mai recentă ediție a revistei, puteți afla care sunt principiile care ghidează un medic. Ce oferă satisfacție unei femei de succes cu o astfel de slujbă esențială și ce motivează până la urmă, la sfârșitul unei zile de muncă (care poate ajunge la 20 de ore sau peste) medicii noștri pentru a se ridica următoarea zi din pat și să o ia de la capăt.

