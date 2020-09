Sunt două categorii ce au la bază principii asemănătoare – mii de ore de muncă, antrenamente, creativitate și talent. În acest an, în „Top 100 femei de succes”, am trecut în revistă cele mai importante femei din industria spectacolelor, românce cu vocea extraordinară și cu o prezență scenică de nota 10. Pe de altă parte, la această categorie am adăugat și sportul, deoarece sportivele noastre au cu ce să ne mândrească – sute de premii și trofee, cât și realizări la nivel internațional.

Ceea ce unește aceste categorii este impactul pe care aceste femei l-au creat în societate. Fie că este vorba despre România, Europa, Statele Unite sau întregul glob, prin activitatea lor și-au creat milioane sau chiar zeci de milioane de fani. Succesul lor poate fi măsurat prin intermediul popularității, importanței sau chiar și al averii. Au în spatele lor armate de fani care le urmează și le susțin de ani de zile, motiv pentru care dețin și un cuvânt atât de puternic în societate. Sunt personalități publice ce au reușit să construiască în jurul lor un brand, o imagine, o poveste pentru care lumea le respectă și chiar le idolatrizeaza.

În Topul revistei puteți afla care este cheia succesului, care este povestea lor și cum poți ajunge la același nivel. Sunt femei talentate, cu ani de zile de muncă în spatele lor, cu mii de ore în fața publicului și cu o imagine curată, nepătată de vreun scandal sau artificiu de imagine. Până la urmă este vorba despre femei ce au ajuns la vârful topului și nu au căzut, ba chiar încă nu și-au atins potențialul maxim, având zeci de ani de zile de carieră înainte!

Capital Top 100 femei de succes, ediția 2020, disponibil ACUM la punctele de difuzare a presei și online pe www.agoramag.ro