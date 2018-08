UPDATE Adrian Vasilescu (BNR), printre protestarii din Piața Victoriei. Fotografia a devenit virală

UPDATE 12:30

Adrian Vasilescu a declarat la un post de televiziune că a fost prezent În Piaţă, dar nu a fost să protesteze, ci să se informeze.

”M-am dus să văd cu ochii mei ce se întâmplă. E spiritul meu jurnalistic care m-a împins. Eu nu mai sunt de mult consilierul guvernatorului, sunt consultant. Flerul meu istoric nu m-a înşelat niciodată. Am ştiut precis că nu se va întâmpla nimic. Experienţa îmi dă siguranţă. Încă nu ştiu ce s-a întâmplat vineri. Nu am stat mult în Piaţă, nu am fost să protestez ci să mă informez, din discuţiile avute nu am aflat informaţii relevante. Am ascultat comentarii contradictorii înainte şi nu am reuşit să îmi fac o opinie vineri seară. Nu m-am întâlnit cu nimeni importanţi. Cine e important şi nu e important?” a spus Adrian Vasilescu la Antena 3.

Imaginea a fost distribuită chiar şi de ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, cu mesajul: "Ne mai mirăm de ce creşterea Roborul fără nicio cauză economică..."

Primul care a postat fotografia este senatorul Daniel Cătălin Zamfir, recent devenit membru ALDE, după demisia din PNL. Daniel Zamfir a fost iniţiatorul legii pentru plafonarea dobânzilor la creditele bancare.

"Oooo.. Ce surpriza! Un adevărat #rezistent, din diaspora şi el, care, bineînţeles, nu mai suporta comunismul. Și nu suportă, probabil, nici că nu mai creste ROBOR-ul. Nasol daca Parlamentul votează legile împotriva cămătăriei, asa-i? Nasol şi dacă Parlamentul votează sa răspundeţi şi voi, cei de la BNR, civil şi penal pentru încălcarea legii! Apropo, Van Groningen e in vacanta, asa-i?", este comentariul pe care politicianul l-a făcut la imaginea postată.

La protestele de anul trecut, CEO-ul Raiffeisen Bank, Steven Van Groningen a fost surprins într-o fotografie participând, de asemenea, la protestele din Piaţa Victoriei. Imaginea a devenit virală, iar mulţi social-democraţi i-au adus critici şefului Raiffeisen Bank.