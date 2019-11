Derapaj incredibil al fostului ministru al Muncii și Protecției Sociale, Lia Olguța Vasilescu. Șefa de campanie a Vioricăi Dăncilă l-a comparat pe șeful statului, Klaus Iohannis, cu un șef de lagăr. După mai multe proteste extrem de dure din partea societății civile și nu numai, Vasilescu a decis să=și ceară scuze public. A postat pe o rețea de socializare un mesaj în care și-a pus cenușă-n cap.

”Prin afirmatia facuta duminica seara: „Domnul Klaus Johannis cred ca se vede deja sef de lagar de concentrare si reeducă acolo PSD-istii”, nu am vrut, sub nicio forma, sa lezez sentimentele comunitatii evreiesti, care a fost cea mai afectata de crimele si ororile perioadei naziste. Daca cineva a inteles alt lucru, imi cer scuze public! Am vrut doar sa apar sentimentele a peste doua milioane de membri si simpatizanti PSD care nu trebuie sa fie considerati vinovati ca voteaza cu un partid democratic!”, a scris Olguța Vasilescu pe o rețea de socializare.

Fostul ministru al Muncii care și-a început cariera politică în PRM, formațiunea fondată de Corneliu Vadim Tudor, este deja cunoscută pentru derapajele de limbaj. Vasilescu a mai scris că dezbaterile electorale trebuie sa aiba limite. „Eu sunt prima care imi cer scuze daca se considera ca s-a ajuns prea departe!”, a mai scris Vasilescu.

În precedenta campanie electorală prezidențială, când a fost în competiție cu alt PSD-ist, Victor Ponta, Iohannis a fost victima altor fake news-uri celebre, printre care unul a depășit orice imaginație. Acesta a fost făcut vânzător de copii.

Te-ar putea interesa și: