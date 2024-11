În urma dezbaterii dintre candidații la alegerile prezidențiale, Adrian Papahagi a realizat o analiză critică asupra prestațiilor acestora, subliniind defectele și punctele slabe ale celor care au concurat pentru funcția supremă în stat. După ce a urmărit cu atenție evoluțiile din cadrul discuției televizate, Papahagi nu a ezitat să ofere un punct de vedere ferm, subliniind felul în care fiecare candidat a abordat subiectele importante.

Adrian Papahagi nu a ezitat să critice dur prestațiile lui Mircea Geoană și Diaconescu, subliniind faptul că aceștia par să fi fost „produse” ale unui sistem mai vechi, în care politica internațională este înlocuită de calcule meschine.

Conform analizei sale, Geoană a făcut unele afirmații care nu au fost acceptate de Papahagi, precum „Ucraina trebuie să-i cedeze lui Putin tot ce-a ocupat acesta”.

În opinia sa, Diaconescu a avut o atitudine evazivă și s-a ferit de orice subiect ce ar fi putut genera controverse.

Pe de altă parte, profesorul a apreciat prestatia lui Hunor Kelemen, considerându-l un „excelent reprezentant al intereselor maghiarilor”.

Deși a fost considerat inteligent și viclean, Kelemen a fost apreciat pentru că a respectat timpul și a demonstrat un sprijin evident pentru Ucraina, lucru care nu corespunde neapărat liniei oficiale a UDMR, mai ales în raport cu Viktor Orbán.

Un alt punct central al comentariilor lui Papahagi a fost Elena Lasconi, despre care a spus că este „incredibil de precară intelectual”. În opinia sa, Lasconi a folosit tehnici de victimizare tipice curentului woke, dar a eșuat în a răspunde la provocările de politică externă sau la întrebări de cultură generală.

„Elena Lasconi: incredibil de precară intelectual. Vorbește strident (mi-a adus aminte de Udrea) și antipatic. A vrut să ascundă sub crucea arborată ostentativ toată aroganța legebetistă a omului recent (pe care, fidel programului său politic, Digi ne-a băgat-o și ieri seară pe gât, prin „telespectatorul” Viski, de fapt militant de frunte lgbtqwerty). A folosit ieri tehnicile de victimizare/incriminare woke: n-am înțeles de ce era misogin Simion, numai fiindcă a criticat-o, cu multe precauții.”, a subliniat el.

De asemenea, Papahagi a amintit că Lasconi a încercat să ascundă aroganța sub un comportament ostentativ, semnificând apartenența la o grupare ideologică.

„Nu doar că a picat în toate capcanele de politică externă întinse de Geoană &co. (Palestina, NATO etc.), dar s-a dovedit înfiorător de ignorantă și pe teme de clasa a V-a (a trebuit să-i explice George Simion că anatomia e o aripă a biologiei). În fond, are aroganța hipsterească a salvatorilor și înțelege lumea cam ca o gospodină care se uită toată ziua la ProTV”, mai spune el.