Adrian Câciu, despre procentul alocat investițiilor pentru 2023: Va fi ca și în acest an de 6,8% din PIB

Sursă: Inquam Photos / Ilona Andrei

Ministrul Finanțelor declară că nivelul investițiilor din acest an este cu 22% în plus față de 2021, dar Guvernul mai are de recuperat pentru a-și atinge ținta propusă. În ceea ce privește bugetul pentru investiții din 2023, oficialul a precizat că se menține procentul alocat anul acesta.