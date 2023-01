Întrebat dacă Petrom va putea fi, din nou, o companie naționalizată, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a răspuns că este posibilă o altă abordare şi este de părere că statul ar trebui să facă nişte investiţii, în sistem de private-equity, prin crearea unei linii de finanţare care să salveze unele companii.

Ministrul Finanțelor este de părere că statul ar trebui să investească mai mult

Acesta a oferit drept exemplu Fondul Proprietatea, statul cumpărând deja 45% din investiție.

„E posibilă o altă abordare cu privire la companiile de resurse energetice. Din punctul meu de vedere, sunt două chestiuni care vor defini viitorul omenirii – energia şi hrana, ori statele trebuie să se implice mai mult în a avea control asupra resurselor, într-o formă nu neapărat de proprietate, dar într-o formă în care pot să nu aibă riscuri la adresa siguranţei cetăţenilor din perspectiva modului în care sunt folosite acele resurse”, a spus Adrian Câciu.

Ministrul a subliniat că statul ar trebui să investească în câteva companii.

„Noi nu am stat. Ştiţi că am fost criticat când statul a devenit acţionar la Fondul Proprietatea, am fost criticat eu pentru ceva ce statul român de 20 de ani nu făcuse. Statul român a cumpărat deja 43% din investiţie şi eu cred că statul ar trebui să mai investească în câteva companii, pe sistem de private-equity, să creeze o linie de finanţare pentru a salva companii, inclusiv companii private, nu numai în zona aceasta energetică sau de hrană. (…) Statul poate să vină şi să solicite, de exemplu, garantarea unui împrumut în contravaloarea acţiunilor şi, dacă nu se plăteşte împrumutul, să devină acţionarul acelei companii”, a adăugat acesta.

Adrian Câciu nu a precizat clar dacă OMV va plăti taxa de solidaritate

„Această ordonanţă de urgenţă nu e împotriva sau referitoare la vreo companie în mod expres. E vorba de toate companiile care au activitate în domeniul respectiv”, a adăugat el.

„Eu fac diferenţa între un anunţ fiscal şi un anunţ de marketing. E un anunţ pe bursă în care se exprimă o opinie. Datele fiscale vor fi disponibile la finalul lunii februarie, datele celelalte la finalul lunii iunie, când se va face declararea şi plata impozitului. Această ordonanţă de urgenţă nu e împotriva sau referitoare la vreo companie în mod expres. E vorba de toate companiile care au activitate în domeniul respectiv. Foarte multe declaraţii că vom face investiţii în România şi mai puţine fapte şi vedem că nu avem suficientă energie, vedem că depindem de importuri. Deci vrem un răspuns mai concret.

Aici eu aş astepta şi nu am dubii. Pentru companiile din domeniul energetic deja este o supraimpozitare. Aici există încă un instrument de supraimpozitare care se adaugă celorlalte. Nu e vorba de a lăsa pe cineva să plătească impozitul. Aceste supraimpozitări sunt pentru compensarea preţului la facturi şi investiţii în energie. Deci până la urmă se întorc înapoi în sector. Vedem ce se întâmplă dacă eşti dependent într-un sector. Dependenţă înseamnă să ai preţuri volatile”, a mai declarat ministrul Finanțelor pentru Euronews România.

„Datele nu mint şi nu se pot modifica, până la urmă”, a răspuns acesta când a fost întrebat dacă în acest caz, OMV va fi obligat să plătească.

„Datele sunt cele care sunt la 31 decembrie. Vor fi auditate şi de către experţii companiei. A fost un anunţ de bursă. Eu aşa l-am interpretat. Restul partea de declarare a impozitelor şi de colectare vine la timpul ei şi atunci ANAF va vedea dacă declaraţia e corectă, dacă se verifică. E posibil să nu fie nevoie de nicio rectificare. V-am zis e un anunţ de marketing (al PMV Petrom – n.r.). Ştiu că pentru foarte mulţi a fost o surpriză neplăcută şi modul în care am acţionat eu şi preşedintele ANAF în anul trecut. Nu am avut indulgenţă în ceea ce priveşte colectarea de taxe. (…) Mai ales că o să închidem deficitul în ţintele agreate, după cifrele din februarie”, a mai spus Adrian Câciu.