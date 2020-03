”V-am promis și ne ținem de cuvânt.

Astăzi încă o veste bună pentru TOȚI românii.

Fără curierat între instituții!

Adeverință de venit va fi transmisă în format electronic instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii. Românii nu trebuie sa facă servicii de curierat între instituțiile statului.

Sistemul informatic este dezvoltat și administrat de Ministerul Finanțelor Publice si pregătit să trimită adeverința de venit în format electronic.

În acealsi timp, ne împrumutăm mai IEFTIN în lei în fiecare zi și la dobânzi NEGATIVE în euro.

ECONOMISIM bani și CREȘTEM puterea de cumpărare a generațiilor viitoare.”, a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook.

Cum pot angajații români să își ia, în prezent, adeverința de venit

Încă din 2015, adeverința de venit poate fi obținută și online, nu doar de la ghișeele administrațiilor fiscale. Pentru aceasta, persoanele interesate trebuie să acceseze serviciul „Spațiul privat virtual”, nu înainte însă de a se înregistra pe site-ul ANAF.

Cîțu a fost desemnat premier de către Klaus Iohannis

Iohannis a anunțat că Florin Cîțu este premierul desemnat. „Am încheiat sesiunea de consultări cu partidele parlamentare. Să recapitulăm de ce am ajuns la consultări și desemnări. PNL a constituit un Guvern care s-a apucat de lucrurile stricate. Guvernul Orban a făcut lucruri reformatoare, a vrut să schimbe legislația pentru schimbarea primarului și al Consilului Local.

PSD s-a opus vehement reformelor Guvernului Orban. Au trecut moțiunea de cenzură. Am vrut să deblochez repede situația, am desemnat un premier. PSD a tergiversat procedurile în Parlament. Au trecut cele 15 zile conform regulamentului. Nu s-a votat și am intrat în riscul unui blocaj total în Parlament.

Ludovic Orban și-a depus mandatul și am convocat alte consultări. Nu vrem să blocăm România ci să mergem mai departe. După consultări am decis să fac o desmenare ca să mișcăm lucrurile. Astăzi, am decis să desemnez pentru poziția de premier pe domnul Florin Cîțu, cel care a fost ministru de Finanțe. Aștept acum să vină cu o nouă echipă de miniștri. Apoi, să meargă în Parlament și să creeze o majoritate”, a spus Iohannis săptămana trecută.