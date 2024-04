Din punct de vedere istoric, scorțișoara a fost considerată sacră, romanii arzând mirodenia la înmormântări, până când, în cele din urmă, a devenit o marfă importantă comercializată.

De la scopuri medicinale și agent de îmbălsămare, până la aromatizarea alimentelor, există multe utilizări ale mirodeniei. Originară din Sri Lanka (de unde provine cea mai mare parte din aprovizionarea mondială cu scorțișoară de Ceylon), India și Myanmar, scorțișoara este cultivată în locuri precum America de Sud, Indiile de Vest, Indonezia, China și Vietnam.

Scorțișoara are proprietăți antioxidante, antiinflamatorii și de scădere a lipidelor

Deși scorțișoara de Ceylon, cunoscută sub numele de Cinnamomum verum, este de obicei considerată „adevărata” scorțișoară, există și alte soiuri, cum ar fi Cinnamomum burmannii (scorțișoară Korintje), Cinnamomum cassia (scorțișoară de Saigon) și Cinnamomum loureiroi (scorțișoară regală).

Se crede că scorțișoara are proprietăți antioxidante, antiinflamatorii și de scădere a lipidelor. În plus, a fost asociată cu prevenirea diabetului, combaterea riscului de cancer și a unor boli de inimă. Consumul de scorțișoară are un efect neașteptat și asupra sănătății creierului.

Scorțișoara poate preveni și pierderea osoasă

În plus, dacă nu știați, se pare că scorțișoara poate preveni și pierderea osoasă, scrie HealthDigest.

Scorțișoara conține câțiva nutrienți care contribuie la sănătatea generală a oaselor — potasiu, calciu, vitamina A și vitamina K.

Potasiul ajută la menținerea densității osoase prin neutralizarea încărcăturii de acid și reducerea pierderii de calciu, în timp ce calciul a fost întotdeauna legat de sănătatea generală a oaselor.

Fie că este vorba despre menținerea rezistenței sau a structurii osoase, sprijinirea dezvoltării osoase, prevenirea slăbirii oaselor sau combaterea unor afecțiuni precum osteoporoza, calciul joacă un rol-cheie.

În timp ce cercetările referitoare la vitamina A și sănătatea oaselor nu sunt complet clare (prea mult și prea puțin au fost asociate cu efecte negative asupra oaselor), consumul mediu de 2.000 până la 3.000 de unități internaționale (UI) pe zi este asociat cu densitate minerală osoasă mai mare, ceea ce înseamnă șanse mai mici de fracturi.

Nivelurile insuficiente ale vitaminei K liposolubile au fost asociate cu o densitate osoasă scăzută și un risc crescut de fracturi.

Rolul scorțișoarei în tratarea artritei reumatoide

Există un alt mod neașteptat (și indirect) în care scorțișoara ar putea aduce beneficii oaselor. Este vorba despre rolul condimentului în tratarea unei afecțiuni inflamatorii cronice cunoscute sub numele de artrită reumatoidă.

Aceasta nu afectează numai articulațiile. Poate avea un impact asupra pielii, ochilor, plămânilor, inimii, vaselor de sânge și oaselor.

De exemplu, umflarea dureroasă care afectează articulațiile poate duce la eroziunea osoasă.

Potrivit unui studiu din 2018 publicat în Jurnalul Colegiului American de Nutriție, suplimentele cu scorțișoară par să reducă două proteine ​​asociate cu inflamația în RA — proteina C-reactivă (CRP) și factorul de necroză tumorală-alfa (TNF-a).

TNF-a influențează distrugerea cartilajelor și osului.

Cum să consumi scorțișoară pentru sănătatea oaselor

Dacă ați gătit cu scorțișoară, știți că poate fi achiziționată sub formă de coajă sau pulbere. Să bei ceai de scorțișoară în fiecare zi este un alt mod simplu și liniștitor de a te bucura de condiment.

În timp ce conținutul de cumarină, în special în scorțișoara Cassia, este problematic atunci când este consumat în cantități mari (vorbim mai mult de o jumătate de linguriță pe zi), se consideră că adăugarea unui praf de scorțișoară ca aromă la curry, smoothie-uri, produse de patiserie este sigur.

Prea multă cumarină, un compus găsit și în alte plante, a fost asociată cu leziuni ale rinichilor, ficatului și plămânilor. Dacă sunteți îngrijorat de acest lucru, poate doriți să încercați scorțișoară de Ceylon, care conține mult mai puțină cumarină decât scorțișoara Cassia.

În ceea ce privește suplimentele cu scorțișoară, experții avertizează că ar putea să nu fie cea mai bună idee.