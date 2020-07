Raed Arafat este originar din Palestina. Nu mulți știu însă detalii legate de familia șefului DSU. După ce a terminat Facultatea de Medicină la Târgu Mureș, el a decis să-și dedice tot timpul carierei profesionale. Iar din același motiv nici nu s-a căsătorit, au susținut jurnaliștii de la cancan.ro.

Venit în România, Arafat a absolvit Facutatea de Medicină de la Târgu Mureș. A vrut cu tot dinadinsul să pună bazele unui sistem de urgență la standarde precum în țările din vestul Europei. Concentrat asupra carierei, Raed Arafat s-a depărtat de familia sa. Pe mama lui o vede abia o dată la câțiva ani, potrivit unui apropiat al acestuia, citat de sursa menționată.

Raed Arafat are o soră și un frate. Dacă cu fratele său nu are o legătură strânsă, sora sa îi este cea mai apropiată persoană din familie. ”Nu merge în Palestina decât foarte rar, nu este deloc bine văzut acolo. Na, un palestinian a creat un serviciu medical de excelenţă într-o altă ţară. Puţini sunt cei care ştiu că el are un frate şi o soră. Cu el nu are o legătură strână, însă, de sora lui, care e medic în Dubai, e apropiat. Pe mama lui o vede rar, o dată la doi, trei ani, iar tatăl a decedat acum mulţi ani. Arafat nu s-a însurat niciodată, şi-a dedicat viaţa acestei meserii”, a declarat un apropiat al lui Raed Arafat.

De ce nu s-a căsătorit

De altfel, acesta a spus și de ce nu s-a căsătorit: nu a vrut să provoace suferință. Raed Arafat a povestit cum nici măcar câinele pe care l-a avut la un moment dat nu a suportat îndelungata sa absență de la domiciliu și „i-a făcut o figură” în stradă.

„Ca să spui că am familie, dar în același timp să nu ai familie. Pentru că trebuie să alegi la un moment și trebuie să reduci activitatea pe o parte. Eu nici astăzi nu pot să reduc activitatea asta atât de mult ca să pot să spun am timp liber sau liniște. Nu regret și fiecare chestie are un aspect pe care trebuie să-l înțelegi: pentru a face asta, trebuie să renunți la asta, pentru a face un lucru, trebuie să scazi un alt lucru. Asta înseamnă să duci o pasiune până la capăt și să o duci continuu, cu același nivel de pasiune, să nu o scazi (…)

Am avut un câine, până a început să-mi facă o figură în stradă… Eu îi dădeam de mâncare, îi dădeam apă. La un moment dat, câinile a început – și l-am prins făcând asta… Unii îmi ziceau în stradă – la Mureș era, la Sângeorgiu de Mureș: De ce nu-i dai câinelui apă și mâncare, când ești plecat? Pentru că plecam dimineața, mă întorceam seara foarte târziu, uneori plecam într-o misiune cu elicopterul noaptea și uneori nu veneam decât a doua zi, pentru că nu puteam să ne întoarcem, deci asta a fost… lucram cu Transgazul, cu elicopterul Alouette atunci și niciodată nu știai ce se întâmplă. Și câinele cerșea apă și mâncare de la vecini. Cum trecea cineva pe stradă, lua castronul, îl ținea și se plimba la gard, de față cu toți, să le arate că nu are mâncare! Era clar. Adică câinele suferea. El era în grădină, totuși, dar cu toate astea, era foarte greu de ținut și l-am dat unui coleg care l-a dus la țară ca să crească bine acolo. Era un lup alb, era superb, dar… nu mergea! Deci, am încercat, să știți, inclusiv câinele n-a putut să… Se plângea, să știți”, a povestit Arafat la un moment dat.