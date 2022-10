Patrick Mouratoglu este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de tenis. În prezent o antrenează pe românca Simona Halep, dar a mai colaborat cu Serena Williams și multe alte nume mari din acest sport. Francezul de origine greacă își dorește să nu fie doar un antrenor, ci și un „deschizător de drumuri” pentru generația tânără. Puțini știu însă că în trecut, acesta își dorea să urmeze o altă carieră.

Voia să devină jucător profesionist

Patrick Mouratoglu a dezvăluit că atunci când era mic își dorea să devină jucător profesionist de tenis, dar s-a lăsat descurajat de părinții lui, care au considerat că educația era mai importantă decât sportul.

„Am devenit unul dintre cei mai buni juniori din Franța și scopul meu a fost să devin un jucător profesionist. Eram convins că pot realiza acest lucru și eram atât de hotărât să fac tot ce este necesar, dar părinții mei nu au putut să-mi înțeleagă visul. Nu m-au susținut. Au crezut că este mai sigur să investească în educație.

Am fost atât de devastat. Dacă nu puteam să investesc 100% în tenis, atunci am decis că nu voi juca deloc. Am agățat racheta și am renunțat la visul meu.

Am dat vina pe părinții mei mulți ani până mi-am dat seama că era vina mea. Realitatea este că nu am reușit să-i conving. Nu am reușit să-i fac să vadă din perspectiva mea, să-i liniștesc cu privire la temerile lor și să găsesc un compromis”, a mărturisit antrenorul.

Ce mesaj are pentru tineri

Din cauza poveștii sale, Patrick Mouratoglu și-a propus să încurajeze cât mai mulți tineri să lupte pentru visurile lor, indiferent câți li se opun. Acesta chiar a dat exemplul unuia dintre băieții pe care îi antrenează la academia sa.

„Îl admir pe Elliot (n.r. jucător la academia sa) pentru că, la o vârstă foarte fragedă, a făcut asta. În ciuda tuturor adversităților și a tuturor problemelor de familie, a reușit să-și convingă părinții să-i dea o șansă și a găsit un compromis pentru a-și continua visele.

Dacă părinții tăi nu îți susțin visul, asta nu înseamnă că nu te iubesc sau nu cred în tine. Uneori, pur și simplu nu îți pot înțelege visul. Așa că nu lăsa asta să te oprească. Stai cu ei, ascultă-le temerile și adresează-le rând pe rând. Convinge-i! Dacă ai o pasiune adevărată, nu lăsa nimic să te oprească” a scris Patrick Mouratoglu într-o postare pe Facebook.