Marele eveniment urmează să aibă loc în următoarea săptămână, iar Stere Halep, tatăl sportivei a oferit o serie de detalii în acest sens. Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, acesta a declarat că evenimentul nu este atât de mare pe cât se gândește lumea.

Simona Halep și Toni Iuruc urmeză să se căsătorească civil, iar alături de ei vor fi prezenți membri ai familiei, dar și câțiva prieteni. Totodată, tatăl sportivei susține că nu are emoții pentru că este vorba doar despre niște formalități.

„Este cununia civilă, se întocmesc actele. Ăsta este evenimentul. (…) Nu am emoții pentru că deja se știe, deci sunt niște formalități. Emoțiile au trecut”, a spus Stere Halep.

Cum se înțelege Stere Halep cu Toni Iuruc

Stere Halep a fost întrebat i despre relația pe care o are cu viitorul ginere. În acest context, tatăl sportivei susține că cei doi se înțeleg bine în momentul de față și se bucură de faptul că fiica sa este și ea bine, sperând că lucrurile vor rămâne așa.

„Mă înțeleg foarte bine, deocamdată. După cum se vede, ea e ok, totul îi merge foarte bine”, a mai adăugat tatăl jucătoarei de tenis.

Amintim faptul că în luna iunie a avut loc logodna Simonei Halep cu Toni Iuruc. Aceasta declara atunci că este foarte fericită și acceptat cu tot sufletul cererea în căsătorie. Totodată, ea mai spunea atunci că momentul a fost unul deosebit, iar emoțiile au fost mari.

„A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte frumos din viața mea”, povestea Simona la momentul respectiv.

Simona Halep și Toni Iuruc au o relație din anul 2018, dar au decis să o facă publică un an mai târziu, în 2019.