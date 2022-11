Este bucurie în Ucraina, după ce Vladimir Putin a revenit la sentimente mai bune şi a reactivat acordul privind exportul de cereale.

Cu această ocazie, preşedintele Volodimir Zelenski i-a mulţumit omologului său turc, Recep Tayyip Erdogan, care a depus eforturi de convingere pentru ca Moscova să nu renunţe definitiv la acest acord ce facilitează exportul de cereale prin Marea Neagră.

„I-am mulţumit preşedintelui Erdogan pentru participarea activă în menţinerea Acordului privind cerealele, pentru susţinerea constantă a suveranităţii Ucrainei şi a integrităţii teritoriale”, a transmis, joi, liderul de la Kiev pe contul său de Twitter.

I thanked 🇹🇷 President @RTErdogan for his active participation in preserving the grain deal, for his steadfast support of sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We discussed further steps to return 🇺🇦 POWs and political prisoners. I also count on support of 🇹🇷.

