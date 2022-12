Rămân imediat fără mașină! Șoferii din Austria nu trebuie să facă acest lucru. Este complet interzis

Șoferii din Austria care se fac vinovați de viteză excesivă vor avea mașinile confiscate și scoase la licitație, a anunțat guvernul, care încearcă să-i descurajeze pe „băieții de curse” amenințându-i că le va lua bunul lor de preț.

Schimbarea planificată a legislației, anunțată de coaliția guvernamentală formată din conservatori și Verzi, are ca scop înăsprirea normelor austriece pentru a le apropia de cele din alte țări, inclusiv Germania și Elveția.

Autoritățile locale spun că încearcă să țină sub control cursele ilegale de stradă și alte cazuri de viteză excesivă. Deși majoritatea șoferilor nu vor fi observat cursele, acestea provoacă decese, uneori implicând trecători.

„La vitezele despre care vorbim aici, nimeni nu controlează în totalitate vehiculul. Mașina devine o armă incontrolabilă și un pericol pentru oameni complet nevinovați”, a declarat ministrul transporturilor, Leonore Gewessler de la Verzi, într-o conferință de presă în care a prezentat planul.

Limitele la care se confiscă mașinile în Austria

Mai exact, oricine este prins conducând cu 60 km/h peste limita de viteză de 50 km/h în orașe sau cu 70 km/h peste limita de 130 km/h în alte locuri, va avea vehiculul confiscat pentru o perioadă de până la două săptămâni.

Dacă sunt recidiviști sau dacă se află la prima abatere și merg cu o viteză deosebit de mare – mai mult de 80 km/h peste limita legală într-un oraș sau mai mult de 90 km/h peste limita legală în altă parte – vehiculul lor va fi confiscat definitiv și, de obicei, scos la licitație.

Șoferii austrieci își pierd permisul pentru o perioadă mai mare de timp

Măsura vine ca urmare a celor introduse anul trecut, care au mărit perioada de timp în care șoferii își pierd permisul de conducere în caz de depășire a vitezei și de viteză excesivă.

„Cel care nu mai are mașină nu mai poate să meargă cu viteză. Tocmai de aceea această măsură are atât de mult succes în alte țări – pentru că lovește acolo unde doare și protejează populația generală”, a declarat Gewessler, adăugând că măsurile sunt dure, dar necesare, scrie The Guardian.