„Asta am făcut. În martie am majorat alocațiile pentru copii, le-am dublat și asta cred că s-a văzut, iar acum, facem un pas mai departe și le dublăm din nou, ceea ce cred că este un lucru foarte bine-venit. Pe mine mă îngrijorează însă cu totul altceva, că dincolo de năzbâtiile pe care le face ministrul Finanțelor, Cîțu, cu bugetul României și cu finanțele României, lucruri pe care le vom repara cu foarte mare greutate, ca întotdeauna după ce venim la guvernare după o guvernare liberală, mă îngrijorează ce am văzut astăzi din partea ministrului Muncii, o altă ciudățenie a Guvernului liberal în care iată că blocăm creșterea pensiei minime, un lucru dramatic pentru peste 900 de mii de oameni din această țară. Eu mă întreb cam ce este în mintea acestor oameni care guvernează România sau încearcă cel puțin să se facă că guvernează această țară, atunci când aruncă în haos un întreg sistem de pensii.

Oamenii aceștia au chiar nevoie de banii pe care îi primeau și acel de la 704 la 775 reprezenta ceva pentru omul care trăiește din aceste sume. Eu nu cred că este un lucru pe care să-l putem admite și să putem să ne uităm fără să ne pese la un asemenea dezastru”, a declarat Mihai Fifor, la un post de televiziune.

Pensionarii nu sunt singurii afectați

„Vedem așa: bugetul la Educație este redus consitent, deși vorbeam despre România educată, bugetul de la Sănătate, redus consistent, acum vedem înghețarea pensiei minime, adică sunt măsuri care lovesc în plin categorii din această țară, în plină iarnă, lucru pe care nu putem să-l acceptăm. Profesorii nici nu mai primesc salariile mărite. Sunt oameni care au venituri extrem de reduse.

Se pare că liberalilor nu le pasă de acești oameni și repet, e un lucru pe care trebuie să-l vedem și să-l reglăm pentru că nu poate să rămână în felul acesta. Demagogia aceasta că „din ce acoperim”, asta chiar e problema liberalilor care au venit la guvernare. Când au preluat guvernarea bănuiesc că s-au gândit că preiau o guvernare pe care trebuie să o ducă. De aceea au venit și au spus: venim și facem și dregem și o să curgă lapte și miere în România. Nici poveste de așa ceva”, a mai spus Fifor.

Reacția lui Mihai Fifor survine după ce Guvernul Orban a decis ca nu va majora pensia minima în anul 2020. Pensia minimă fiind astfel plafonată la suma de 704 lei.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a declarat că măsura este generată de presiunea existentă pe buget, contextul în care Guvernul Orban a depașit ținta de deficit bugetar fixată la valoarea de 3% din PIB.

