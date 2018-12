Surpriză pentru toți abonații RCS&RDS! DIGI anunță revoluționarea pieței din România

RCS&RDS a anunţat că vrea să tragă un cablu cu fibră optică pe sub Dunăre, între Tulcea şi Brăila, la un foraj de aproximativ 1000 m.

Digi are în plan să-şi extindă infrastructura din zonă, aducând internet în bandă largă şi televiziune digitală.

RCS&RDS DIGI spune ca rata de penetrare a serviciilor de internet de banda larga in mediul rural ramane docamdata foarte mic, iar proiectul are menirea de a-i permite sa intre pe o piata pe care mai nimeni nu o deserveste cum trebuie.

„Practic, operatorul va aduce in zona conexiuni gigabit pentru internet, si toate serviciile care sunt oferite si in orase, putand mai apoi sa-si extinda reteaua de fibra optica in zona multumita acestui cablu care va trece pe sub Dunare,” notează idevice.ro