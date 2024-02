Regele Charles va abdica, a prevăzut astrologul francez Nostradamus

Regele Charles tot mai aproape de a abdica? Un set de preziceri ale lui Nostradamus referitoare la decesul reginei în 2022 captează atenția presei internaționale.

Nostradamus ar fi prezis abdicarea regelui Charles al III-lea. Totodată, potrivit astrologului, ulterior, ne putem aștepta să acceadă la tron o persoană care nu a avut niciodată așteptări de a deveni rege.

Dacă această previziune a lui Nostradamus se adeverește, ar însemna că Prințul William nu va fi acela care va ajunge pe tronul Marii Britanii.

Trecerea în neființă a Reginei Elisabeta a II-a a adus un val de tristețe în toată Marea Britanie, marcând sfârșitul unei epoci și lăsând o amprentă profundă asupra istoriei monarhiei britanice.

Nostradamus, astrolog și clarvăzător francez, a prezis numeroase evenimente cu impact uriaș, amintim atacurile asupra Turnurilor Gemene din 11 septembrie. El a anticipat războiul din Irak în una din prezicerile sale. De asemenea, a prevăzut criza financiară globală din 2008. Printre previziunile sale se numără și asasinarea lui Benazir Bhutto.

În pasajele publicate în 1555, Nostradamus oferă perspectivele sale despre evenimentele viitoare. El vorbește inclusiv despre „Abdicarea lui Carol al III-lea al Angliei” după moartea Reginei. Nostradamus prezice că Charles va fi obligat să renunțe la tron, ceea ce va conduce la urcarea pe tron a unui fiu care nu se așteaptă la o astfel de situație.

Conform cărții publicate în 2005 de Mario Reading intitulată „Nostradamus: The Complete Prophecies For The Future”, se face referire la o profeție a lui Nostradamus conform căreia Regina va muri în 2022, iar Regele Carol al III-lea va abdica.

„Oamenii îl vor forța să abdice pe Regele Insulelor. Va fi înlocuit de un om care nu s-a așteptat niciodată să fie rege,” potrivit lui Nostradamus.

Reading susține că Nostradamus a făcut o predicție precisă cu privire la moartea reginei în 2022.

Mario Reading explică ipoteza abdicării Regelui Charles

În contextul recent al evenimentelor din Marea Britanie, ipoteza abdicării nu mai pare atât de improbabilă.

„Prințul Charles va împlini șaptezeci și patru de ani în 2022, când va prelua tronul, dar resentimentele care i-au fost aduse de o anumită proporție din populația britanică, în urma divorțului său de Diana, Prințesa de Wales, încă persistă. Presiunea asupra lui este atât de mare, iar vârsta lui este atât de mare, încât Charles acceptă să abdice în favoarea fiului său. Întrebarea este, care fiu? Căci în ultimul rând Nostradamus arată foarte clar că „un om îl va înlocui pe cel care nu s-a așteptat niciodată să fie rege. Înseamnă asta că prințul William, care s-ar fi așteptat să-i succede tatălui său, nu mai este în imagine? Și prințul Harry, implicit, devine rege în locul lui?, a explicat Reading.

După ce Palatul Buckingham a făcut public anunțul privind boala Regelui Charles, întreaga lume își pune întrebări cu privire la viitorul monarh. Acesta a fost încoronat la venerabila vârstă de 75 de ani pe 6 mai 2023, după ce mama sa, Elisabeta a II-a, a domnit timp de șapte decenii.

În 1936, regele Edward al VIII-lea a renunțat la coroană pentru a se căsători cu Wallis Simpson, marcând ultima abdicare în istoria Marii Britanii. Astăzi, este clar că termenul „abdicare” nu mai este un subiect tabu la Londra.

Cu toate că a primit diagnosticul de cancer, Charles păstrează o atitudine hotărâtă, conform surselor apropiate și presei britanice. Acest lucru nu afectează rolul său constituțional ca rege și șef al statului, inclusiv întâlnirile săptămânale cu premierul de miercuri, chiar și prin telefon de la Sandringham, unde se află pentru tratamentul oncologic. Cu toate acestea, din cauza bolii, el este obligat să suspende toate angajamentele externe pe termen nedefinit.

Va deveni Prințul William următorul rege al țării?

Incertitudinile legate de evoluția bolii lui Charles indică inevitabil posibilitatea ca William să devină rege mai curând decât anticipam.

Cu toate acestea, mai există și problema bolii prelungite a soției lui William, Kate. Ea se confruntă cu o afecțiune gravă de sănătate, deși natura acesteia nu a fost detaliată. Kate care a necesitat o intervenție chirurgicală abdominală luna trecută. Această operație a impus o perioadă de spitalizare de două săptămâni și urmează acum o perioadă de repaus care va dura câteva luni, potrivit Daily Star.

În prezent, succesiunea la tron este următoarea:

1. Prințul William, fiul cel mare al lui Charles.

2. Prințul George, fiul cel mare al lui William.

3. Prințesa Charlotte, fiica lui William.

4. Prințul Louis, fiul lui William.

5. Prințul Harry, fiul mai mic al lui Charles