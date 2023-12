A murit actorul Rareș Ioan Stoica

Veste cutremurătoare pentru lumea artistică românească, după ce îndrăgitul actor Rareș Ioan Stoica s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani. Anunțul trist a fost făcut public de către un fost coleg din anii ’90, Iulian Capsali, membru al Ligii Studenților din România.

Personalitatea sa distinctivă și talentul incontestabil au lăsat o amprentă de neuitat în inimile iubitorilor de teatru. El a colaborat cu mai multe teatre, inclusiv cu Teatrul Nottara.

„Aflu cu tristețe că aseară a plecat la Domnul actorul Rareș Ioan Stoica. De el mă leagă multe amintiri din anii zbuciumați ’90, când eram împreună tovarăși în Liga Studenților din România. Un bărbat frumos cu un suflet sensibil și neliniștit, mereu în căutarea unui sens pe care nu-l descoperea în acest spațiu finit. Sper ca să-i dea Dumnezeu liniștea pe care nu și-a găsit-o aici … Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în Împărăția Sa! PS Rog preoții și ieromonahii care citesc aceste rânduri să-l pomenească la Sfânta Liturghie în zilele următoare,” a scris Iulian Capsali pe pagina sa de Facebook.

Un actor și regizor cunoscut a încetat din viață

Pe de altă parte, lumea artistică din întreaga lume plânge decesul actorului și regizorului David Leland. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. Remarcabilul regizor a semnat un celebrul film din anii 1980 „Wish You Were Here”.

El a fost și scenaristul unei serii de producții TV britanice apreciate, precum „Made in Britain”, „Mona Lisa” și „Personal Services”.

Născut în 1941, David Leland și-a început cariera inițial ca actor la Central School of Speech and Drama, fiind unul dintre pionierii Drama Centre în 1963. În anii 1970, a avut roluri mici în filme precum „One Brief Summer”, debutul regizoral al lui John Mackenzie, „Gawain and the Green Knight” alături de Murray Head și „The Pied Piper” regizat de Jacques Demy.

Cu toate acestea, a descoperit o pasiune mai mare pentru scriere și regie. A debutat ca regizor pentru premiera mondială a celor două piese scurte ale lui Michael Palin și Terry Jones, „Their Finest Hours”, la teatrul Crucible din Sheffield în 1976.

Leland a regizat un episod din miniseria TV „Band of Brothers” în 2001, câștigând un premiu Emmy pentru regie remarcabilă. În 2011, a colaborat cu Neil Jordan la serialul TV istoric „The Borgias”, avându-l pe Jeremy Irons în rolul principal. A scris și regizat mai multe episoade în cel de-al doilea sezon al serialului, după ce s-a alăturat ca producător și co-showrunner.