O umbră de tristețe s-a abătut asupra scenei culturale românești! Radu Părpăuță, un eminent scriitor, traducător și colaborator al „Ziarului de Iași”, a părăsit această lume în timpul nopții de miercuri spre joi, 14 martie.

Radu Părpăuță s-a născut în anul 1955 în localitatea Tomești. Și-a făcut studiile în cadrul Facultății de Limba și Literatura Rusă-Română a prestigioasei Universități „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Pe parcursul vieții, Radu Părpăuță și-a desfășurat activitatea în diverse domenii. El a îndeplinit roluri diverse: profesor la țară, bibliotecar, documentarist, ghid turistic, traducător și ziarist. În anul 2018, editura Polirom a publicat volumul său de proze scurte intitulat „Rămas-bun”.

Părpăuţă a fost cunoscut pentru talentul său de traducător din limba rusă, având în palmares peste 50 de volume ce acoperă domenii precum istoria, filosofia, religia și literatura.

Pe platformele de socializare, reacțiile pline de tristețe nu au întârziat să apară. Oameni din toate colțurile țării și-au exprimat profundul regret pentru pierderea scriitorului.

Viorel Ilișoi îl cunoștea pe scriitor încă din 1991.

„Îl știam din 1991, când am devenit colegi la revista Timpul, în Iași. Am fost prieteni apropiați în perioada ieșeană, apoi admirația reciprocă și rare întâlniri ne-a ținut legați peste țară: el la Iași, eu la București.

Cristinei Hermeziu este șocată de veste și îi transmite un mesaj și soției scriitorului Radu Părpăuţă.

„De necrezut. A murit scriitorul ieșean și traducătorul Radu Părpăuță. Avea 69 de ani. Aflu cu stupoare că ieri, în ultima sa postare pe fb, își amintea ce am scris despre o carte de-a lui, cu un titlu care dă fiori azi. N-am văzut postarea sa și regret că nu l-am contrazis la timp. I-aș fi spus că se alintă: da, mi-a mulțumit acum cinci ani, când am citit cartea și am rostit public ce cred, sincer, despre ea.

N-am alte cuvinte despre întâmplarea asta răvășitoare decât poate atât: să rostim clar și cu voce tare, cât mai des posibil, și pe toate gardurile, câte bucurii ne aduc scriitorii pe care îi citim. Prețuirea lor nu e niciodată îndeajuns.

Drum lin, Radu Părpăuță. Soției sale o îmbrățișare prea neputincioasă”, a transmis, pe Facebook, Cristina Hermeziu.