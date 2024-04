Fostul jucător NFL, OJ Simpson, a murit

Fostul star din NFL, OJ Simpson, care a fost achitat de crimă în 1995, a murit de cancer, potrivit unui comunicat al familiei sale. El avea 76 de ani.

Pe platforma de socializare X, contul lui Simpson a transmis un mesaj simplu din partea familiei sale.

„Pe 10 aprilie, tatăl nostru, Orenthal James Simpson, a pierdut în lupta sa cu cancerul. A fost înconjurat de copiii și nepoții săi. În această perioadă de tranziție, familia vă roagă să le respectați dorințele de intimitate și demnitate”, se arată în declarație, potrivit The Guardian.

OJ Simpson s-a luptat cu cancerul de prostată în ultimii ani, iar starea sa de sănătate s-a înrăutățit în ultima vreme, ajungând în ultimele câteva luni la un azil de bătrâni.

Informații despre diagnosticul de cancer au apărut pentru prima dată în februarie, când un post de televiziune local a raportat acest lucru, deși detaliile erau neclare, la fel ca și răspunsul lui OJ Simpson la știri la momentul respectiv, când a negat că se afla la azil, dar nu a abordat problema cancerului.

O mulțime de lucruri bune și rele în viața fostului star NFL

OJ Simpson a fost găsit nevinovat de moartea fostei sale soții, Nicole Brown Simpson, și a prietenului acesteia, Ronald Goldman, într-un caz care a captivat Statele Unite și întreaga lume. În ciuda verdictului de nevinovăție, la trei ani după procesul penal al lui Simpson, acesta a fost găsit responsabil într-un proces civil intentat de familiile victimelor.

Orenthal James Simpson s-a născut în San Francisco și a devenit unul dintre cei mai faimoși și mai apreciați jucători de fotbal din vremea sa. El a cucerit trofeul Heisman pe când era la USC, apoi s-a bucurat de succes la San Francisco 49ers și Buffalo Bills.

Dar performanțele sale sportive au mers în paralel cu o carieră în plină dezvoltare în actorie și în mass-media, care a făcut din el o mare celebritate.

În timp ce era încă la USC, a apărut în serialul Medical Center și apoi a jucat în filme precum The Klansman, The Cassandra Crossing și The Towering Inferno, precum și în miniseria Roots, – toate acestea în timp ce era încă jucător profesionist de fotbal. După ce s-a retras din sportul său iubit, a jucat în trei comedii Naked Gun.