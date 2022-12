Este doliu uriaş în lumea internaţională a tenisului!

Legendarul antrenor Nick Bollettieri a încetat din viaţă duminică, 4 decembrie, la vârsta de 91 de ani.

„Tata este aproape de trecerea pe lumea cealaltă. Vă rugăm să-l păstrați în gândurile voastre, pentru a avea o plecare liniștită și o călătorie minunată. Te iubim!”, era mesajul postat de fiica sa pe o reţea de socializare, în urmă cu circa două săptămâni.

Americanul este, fără îndoială, una dintre cele mai influente figuri din tenisul modern. În anul 2008, jurnaliştii de la Wall Street Journal îl numeau pe Nick Bollettieri „cel mai prolific antrenor din istoria tenisului”.

De-a lungul prolificei sale carierei sale de antrenor, Bollettieri a lucrat cu nume mari ale tenisului mondial masculin şi feminim, precum Andre Agassi, Jim Courier, Monica Seles, Mary Pierce, Maria Şarapova, Jelena Janković, Sara Errani, Tommy Haas, Max Mirnyi, surorile Venus şi Serena Williams, Martina Hingis, Anna Kournikova, Marcelo Ríos sau Kei Nishikori.

„Clive Davis este pentru muzică ceea ce este Nick Bollettieri pentru tenis. Clive are un simț pentru talente, fie că este vorba de Aretha Franklin, Steve Wonder sau Mariah Carey.

Nick a creat mai mulți jucători de tenis decât oricine altcineva. Este greu de rezumat Nick. Este un mare motivator.

Știe cum să te preseze, să te facă să faci ceea ce trebuie să faci. El a creat o industrie. Imaginează-ți că talentul vine la tine, și nu invers”, spunea Jim Courier cu ceva timp în urmă despre legendarul antrenor, transmite Le Figaro.

Născut pe 31 iulie 1931 la New York, Nick Bollettieri avea să joace tenis doar în liceu, însă a devenit unul dintre marii antrenori ai lumii în acest sport.

Şi-a început această carieră în anii ’60, iar în 1978 a pus bazele academiei unde tinerii jucători puteau să se antreneze, dar beneficiau și de condiții de școlarizare și cazare.

O relaţia specială cu Nick Bollettieri a avut-o Maria Şarapova. Tatăl rusoaicei a emigrat tocmai pentru că a vrut să îşi ducă fiica la academia lui Bollettieri din Statele Unite, muncind la mai multe slujbe pentru a putea să achite facturile.

Însă totul a meritat, pentru că Maria Şarapova, după ce s-a antrenat la academia lui Nick Bollettieri, a câştigat Turneul de la Wimbledon, devenind astfel a doua cea mai tânără campioană de Grand Slam din era Open, după Martina Hingis.

Legendary coach Nick Bollettieri has passed away at age 91.

He coached and mentored players like Agassi, Courier, Seles, Pierce, the Williams Sisters, Rios, Sharapova, Becker and many more legends.

R.I.P. 😔 pic.twitter.com/KjAmQ9rRCO

— Relevant Tennis (@RelevantTennis) December 5, 2022