Portnoy a publicat următorul mesaj: „Sunt devastat să vă împărtășesc vestea morții fostului solist al trupei Dream Theater, Charlie Dominici. Charlie a fost vocea DT pe albumul nostru de debut „When Dream And Day Unite”, înregistrat în 1988. Dincolo de a fi un mare cântăreț, a fost un compozitor incredibil de talentat și un muzician complet, cântând atât la chitară, cât și la clape”.

Mesajul continuă:

„Deși ne-am despărțit de el la sfârșitul anului 1989, el a rămas întotdeauna un prieten. A cântat la nunta mea, în 1994, reunindu-se apoi cu DT pentru spectacolul dedicat celor 15 ani de existență a trupei „When Dream And Day Unite” în 2004. Am schimbat mesaje cu el chiar acum câteva săptămâni, când mi-a trimis un mesaj pentru a mă felicita că am revenit în trupă. Era atât de fericit și entuziasmat de noi toți. Moartea neașteptată a lui Charlie este o pierdere extraordinară pentru toți cei familia Dream Theater și dorim să transmitem condoleanțe familiei Dominici în această perioadă extrem de dificilă”. #RIPCharlieDominici #WhenDreamAndDayUnite.