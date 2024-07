Sikking suferea de demență și a murit la casa sa din Los Angeles, unde era înconjurat de familie până în ultimele clipe.

„Talentul și imaginația lui Sikking au intrigat și încântat publicul”

Impresarul său, care a anunțat decesul, a postat următorul mesaj:

„Într-o carieră remarcabilă, de peste cinci decenii, chipul emoționant al lui Sikking ne-a oferit dramă, comedie, tragedie și de fiecare dată personaje și povești amuzante. Personajele sale se regăsesc în filme de televiziune, pe scenă sau în diverse producții cinematografice.Talentul și imaginația lui au intrigat și încântat publicul”.

Cel mai cunoscute roluri rămân cele din serialele de televiziune „Hill Street Blues” și „Doogie Howser”, scrie Deadline.

Pe marele ecran, Sikking a jucat alături de Frank Sinatra și de Elvis Presley

Pe marele ecran, Sikking a jucat alături de Frank Sinatra în ”Von Ryan’s Express„ (1965) și de Elvis Presley în ”Charro!” (1969), precum și filme precum ”Ordinary People” (1960), ”Scorpio” (1973), ”Star Trek III: The Search for Spock„ (1984), ”The Pelican Brief” (1993), ”Fever Pitch” (2005) și ”Made of Honor (2008).

Sikking a avut a jucat și pe scenele din America, în piese precum ”Exit Strategy”, ”The Big Knife”, ”Put Them All Together”, ”Nobody Loves an Albatross”.

Născut pe 5 martie 1934 în Los Angeles, Sikking a fost numit după autorul James Barrie. „Părea o alegere perfectă”, a spus Snyder. „Există un pic de Peter Pan în James… simțul imaginației îl caracteriza, indiferent dacă juca roluri pe scenă sau pe ecran.”

A studiat teatrul la UCLA, unde a cunoscut-o pe soția Florine Caplan, în timp ce slujea și în armată.

În perioada 1971-1976, Sikking a interpretat un rol episodic în serialul ”General Hospital”, și a juacat alături de Jim Carrey în apreciatul film din 1992 ”Doing Time on Maple Drive”.

Într-un interviu din 2017, actorul declara că i-a plăcut cel mai mult să joace în roluri de comedie.

„Toată lumea spune că sunt greu de făcut, dar depinde”, a spus el. „Fie ai, fie n-ai un talent pentru asta. Mie nu mi s-a părut atât de greu”.

A transformat Festivalul Shaw într-un eveniment internațional

„Încercam mereu să extrag substanța personajului”, povestea el. „Când simțeam bine ritmul și sunetul personajului, atunci totul curgea lin”, adăuga actorul.

El este cel care a regizat prima piesă a lui Doric Wilson, o producție pe Broadway a comediei ”And He Made a Her”.

În anul următor, a debutat pe Broadway, în ”The Affair” de Ronald Millar, apoi a început un turneu lung în toată America cu câteva spectacole de referință de pe Broadway.

În 1967, a devenit director artistic al Festivalului Shaw, desfășurat în Niagara-on-the-Lake din Canada și s-a dedicat operei lui George Bernard Shaw.

El a transformat Festivalul Sahw într-un eveniment internațional, unde erau prezente producții din toată lumea. A slujit aici până în 1977, jucând în multe piese la care au asistat regina Elisabeta a II-a și prințul Philip, Indira Gandhi și Pierre Trudeau. Între anii 1987-1988, a jucat rolul majordomului Albert Dudley în comedia ”Marblehead Manor”.