Un fost soldat britanic a fost împușcat mortal de forțele ruse pe câmpul de luptă din orașul ucrainean Severodonețk. Numele său era Jordan Gatley.

În luna martie, acesta a părăsit armata britanică „pentru a-și continua cariera de soldat în alte domenii” și a zburat apoi în Ucraina pentru a ajuta armata ucraineană să respingă atacurile forțelor invadatoare, dar și pentru a antrena soldații ucraineni.

Dean Gatley, tatăl său, a anunțat decesul prin intermediul rețelelor sociale. Postarea sa a strâns sute de mesaje de condoleanțe.

„Ieri (10/06/22) am primit vestea devastatoare că fiul nostru, Jordan, a fost împușcat și ucis în orașul Severodonețk, Ucraina. Echipa sa spune că toți l-au iubit, la fel ca și noi, și că a făcut o diferență masivă în viețile multor oameni, nu numai în calitate de soldat, ci și prin antrenarea forțelor ucrainene.

Jordan și echipa sa erau foarte mândri de munca pe care o făceau și îmi spunea adesea că misiunile în care mergeau erau periculoase, dar necesare”, a scris sâmbătă tatăl lui Jordan Gatley pe Facebook.

Despre decesul lui Jordan Gatley a vorbit și Mykhailo Podoliak, consilier al șefului biroului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta l-a numit pe soldatul britanic un „adevărat erou”.

„Este nevoie de mult curaj pentru a pleca de acasă și a merge mii de kilometri pentru a apăra ceea ce crezi. Doar pentru că așa îți spune inima. Pentru că nu poți suporta răul.

Jordan Gatley a fost un adevărat erou. Ne vom aminti mereu de contribuția sa la protejarea Ucrainei și a lumii libere”, a scris Mykhailo Podoliak pe contul său de Twitter.

