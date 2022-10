Rusia este în doliu. O persoană care intrase în conflict cu Vladimir Putin a murit în arest la domiciliu. Este vorba despre un savant rus, care fusese învinuit de „înaltă trădare”. Valeri Mitko, fost președinte al Academiei de Științe Arctice din Rusia, a fost acuzat de „înaltă trădare”. Lui i s-a imputat că ar fi transmis Chinei secrete de stat.

Acum, însă, Valeri Mitko, a fost găsit mort, duminică, 2 octombrie, în timp ce se afla în arest la domiciliu

Omul de știință a fost învinuit în anul 2020 că ar fi împărtășit Chinei informații despre tehnologia de detectare a submarinelor. De atunci a fost plasat în arest la domiciliu, riscând astfel o pedeapsă de 20 de ani de închisoare, a arătat The Moscow Times.

Mitko a negat acuzațiile aduse și a susținut că informațiile pe care le-ar fi împărtășit se găsesc în domeniul public. Savantul se numără printre mai mulți academicieni ruși care au fost condamnați la închisoare pentru cooperarea cu state străine în ultimii ani.

„În ciuda tuturor lucrurilor, Valeri Bronislavovici a rezistat bine, a glumit mult și a fost hotărât să lupte până la capăt”, a afirmat Pervîi Otdel, o rețea de avocați și activiști care l-a reprezentat.

„Stresul provocat de acuzațiile injuste și condițiile de detenție și-au spus cuvântul”, conform unui comunicat al casei de avocatură însărcinată cu apărarea lui Mitko.

„Profesorul Valeri Mitko a devenit un alt savant supus torturilor sistemului represiv al Rusiei”, potrivit Pervîi Otdel.

The former president of the Arctic Academy of Sciences, the famous St. Petersburg scientist Valery Mitko, who was under house arrest on charges of treason in favor of China, has died. pic.twitter.com/gRqY66fXIU

— NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2022