Serviciile letone de informații au arestat săptămâna trecută un cetățean leton suspectat că „a furnizat resurse economice unei surse de propagandă a Kremlinului”. Respectiv, acest lucru încalcă sancțiunile impuse de Uniunea Europeană împotriva Moscovei din cauza invaziei militare înpotriva Ucraina, a anunțat joi, 5 decembrie, Serviciul de Securitate al Letoniei, conform Politico.

Publicația baltică de știri Delfi l-a identificat pe suspect, pe care îl cheamă Marat Kasem, redactor-șef al ediției lituaniene Sputnik, site-ul de știri susținut de Kremlin în mai multi țări din Europa. Marat Kasem a fost plasat în arest.

Atât Sputnik, cât și Russia Today (cunoscut și sub numele de RT n. red.) au fost complet interzise în Uniunea Europeană încă din luna martie a anului trecut, după ce a diseminat mai multe informații false despre invazia pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. Interdicția privește toate platformele, inclusiv cele online, iar conținutul celor două posturi de televiziune nu mai poate fi accesat din interiorul Uniunii Europene.

„Persoana este angajată la una dintre resursele de informare ale agenției «Rossiya Segodnya» (Russia Today, n.red.), care se află sub controlul Kremlinului și care difuzează narațiuni în conformitate cu interesele Kremlinului, inclusiv discreditând în mod regulat Letonia și pe aliații săi.”, a declarat agenția letonă de informații prin intermediul unui comunicat de presă. Directorul general al postului rus de propagandă RT, Dmitri Kiselev, a declarat pentru agenția rusă de stat RIA că arestarea a fost „în mod clar o persecuție politică, complet ilegală, absurdă și nefondată”.

Presa fidelă Kremlinului folosește Crăciunul drept obiect de propagandă împotriva Occidentului. Russia Today a difuzat un spot prin care arată că europenii în anul 2023 își vor mânca animalele de companie, dacă vor mai citi publicațiile din Est. Mai mult decât atât, Russia Today atenționează publicul că pot avea acces la așa-numitele informații veridice accesând VPN-ul platformei lor.

The Kremlin dump „Russia Today” congratulated the Europeans on the „Russophobic Christmas”, talking about how Europe „freezes” without electricity, receiving electricity with the help of a hamster in a wheel… pic.twitter.com/Jz3rGi4i6H

— Віктор Станіславович (@ViktorSZ1962) December 25, 2022