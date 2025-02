Diana Șoșoacă susține că a colaborat cu Călin Georgescu până în anul 2023, dar că nu îl mai susține, motivând că acesta ar fi susținut idei care nu se potrivesc cu viziunea sa politică.

De asemenea, Șoșoacă a menționat că, înainte de 1 decembrie, i-ar fi solicitat lui Călin Georgescu să sprijine partidele suveraniste, însă acesta ar fi exprimat o poziție diferită, declarând că ar urma să desemneze un premier al majorității parlamentare de la acel moment, formată din PSD, PNL și UDMR.

Ea a contestat această abordare, considerând că pozițiile exprimate de Georgescu în diverse ocazii au fost contradictorii.

Pe lângă criticile la adresa lui Călin Georgescu, Diana Șoșoacă a prezentat și un document prin care susține că George Simion ar fi reușit să introducă Partidul AUR în grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).

„Eu știu de peste un an de zile acest document. Înainte de a vă spune asta, Călin Georgescu s-a trezit cam târziu să lupte pentru poporul ucrainean și românii din Ucraina. Din 2022 fac aceste afirmații, am făcut și proiect de lege pentru recuperarea teritoriilor românești din Ucraina, motiv pentru care am primit interdicție de intrare în Ucraina pe timp nelimitat. (…) Am și o condamnare la moarte, iar când Zelenski a venit în România, nu a putut să susțină discursul în Parlamentul României din cauza mea. Eu am fost cea care l-a oprit să aibă acest discurs”, a susținut Diana Șoșoacă.