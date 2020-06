Fie de la UE (cateva exemple, 150 mil EUR la studenti, 30 sa luam tablete, 50 presa, 33 miliarde!!, in discutie), fie din imprumuturile de pe piete externe, de unde de vreo 8 ani incoace am imprumutat pana acum peste 30 miliarde EUR, plus alte miliarde de EUR imprumutate sa acoperim alte rate de sute de milioane EUR ajunse la scadenta si tot asa…

Mai mult, si nu e doar acum situatia, auzim multe laude din partea celor care au reusit sa imprumute bani, ca pe o realizare extraordinara si multe promisiuni desarte despre cate autostrazi suspendate si proiecte si spitale cu roboti si covrigi atarnand pe garduri…

In primul rand, laudele trebuie sa vina cand PRODUCI bani, nu cand ii imprumuti. Cei de la care impumutam, din asta traiesc. Nu este chiar un merit asa de mare la nivel de Ministru sa iei un imprumut cand pui garantie tara.

Una este imprumutul pentru o persoana fizica sau o companie, alta este un imprumut la care garantezi cu o tara. Oricate rating-uri negative primi si litere CCC si retrodagata in divizia D, o tara este un debitor sigur! Suntem membrii EU, suntem parte din niste aliante, chiar si in cel mai rau caz posibil, o tara va tipari bani si va inapoia imprumuturile. Sigur, nu foarte ieftin, asta se reflecta in costurile lor, dobanzile, dar asta este o alta discutie.

In al doilea rand, NU SUNT BANII NOSTRII, nu exista vreun motiv de lauda din partea cuiva care nu i-a produs nici direct, nici indirect, despre cum ii va cheltui el. Mai ales ca dobanzile nu sunt platite din cotizatiile personale ale celor din Minister sau din Partide, ci tot de noi, contribuabilii.

Pe de alta parte, nu este foarte interesant cum sunt CHELTUITI banii veniti aici, ci este extrem de interesant sa aflam cum se INVESTESC banii adusi in Romania, astfel inca sa inceapa sa produca alti bani, de data asta ca venit national, din care mai deprte sa incepem sa ne achitam datoriile, nu sa facem alte datorii noi, iar cu ele sa le platim pe cele vechi!

In concluzie, intrebarea mea, retorica, este cand incepem sa facem si noi bani, aici in Romania? Nu este absolut deloc sanatos ca de ani de zile (de prin 2016) sa fim doar pe deficit si sa il acoperim din imprumuturi, avand in spate o politica fiscala focusata spre reduceri de impozite, dar cresteri de cheltuieli dupa bunul plac al decidentilor si interesele obtuze ale politicienilor.

Pentru ca, daca la orice initiativa legislativa in materie de cheltuieli bugetare, mentionarea surselor de finantare ar fi un criteriu de aprobare strict si transparent, lucrurile ar sta mult mai bine.

Parca fostul Ministrul de Finante, Teodorovici, a propus pentru firmele care de ani de zile sunt pe pierdere, fie actionarii sa vina cu aport la capitalul social, fie sa se inchida. Dar, asa a fost si este si cazul Romaniei, doar ca la noi nu are cine sa vina cu bani (poate din donatii ☺):), iar sa ne inchidem ca tara…mai greu.

Stimati decidenti, Imprumuturile trebuie sa existe in situatii punctuale, care tin strict de INVESTITII, nu care tin de CHELTUIELI. Asta se poate face doar in contextul depolitizarii deciziilor in materie bugetara. Nu este posibil intr-o tara cu regim democratic, sa avem un dezechilibru major in materie de putere de a decide in cee ace priveste vistieria populatie. Se pare ca o mana de oameni, pot decide arbitrar, contrar nevoilor existente de spitale, autostrazi, scoli…sa cheltuie banii la “pacanelele” intereselor minuscule, in ciuda avertismentelor internationale, specialistilor din tara, oamenilor de afaceri, cetatenilor si, mai ales, manualelor de macroeconomie.

Atata timp cat nu vom avea o insititutie independenta politic care sa semnalizeze derapajele si, pe baza unor reguli economice, de fiecare data cand deciziile politice in materie de buget nu au la baza rationalitatea economica, sa le poate OPRI, notiunea Demos Kratos, Democratie sau Puterea Poporului, este cat se poate de abstracta!

Altfel, vom continua sa ramanem pe primul loc la PIB si a doua cea mai saraca tara din Europa!