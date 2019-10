Cu toate ca nu sunt nici cal, nici magar, nici smartphone, nici laptop, aceste tablete raman un gadget extrem de versatil, care iti permit sa navighezi usor si comod pe internet. Au doar cateva grame, dimensiuni perfecte si o autonomie foarte buna a bateriei, incat sa nu fii mereu preocupat ca vei ramane descoperit.

3 tablete de cumparat de Black Friday

Tableta Microsoft Surface Pro 6, Procesor Intel Core™ i5-8250U, PixelSense 12.3″, 8GB RAM, 256GB SSD, 8MP, Wi-Fi, Windows 10 Home (Negru)

Microsoft Surface Pro 6 este disponibila in mai multe configuratii, iar noi am ales una de mijloc, pe care ai putea sa o comanzi la un pret mai bun de Black Friday. Microsoft Surface Pro 6 este absolut incredibila, de la modul in care arata, pana la modul in care se misca. Alaturi de tastatura Microsoft Surface, mouse-ul Surface si Surface Pen, cu aceasta tableta ai flexibilitate sporita si te poti bucura de toate functiile performante. O poti folosi in modul laptop, in modul tableta sau studio (la un unghi de 15 grade). Scrii, citesti si desenezi cu atata de multa usurinta.

Tableta Microsoft Surface Pro 6 are ecran tactil generos si totusi compact de 12.3 inch cu rezolutie 2736x 1824, USB 3.0 si USB 3.1 Type C. Cantareste doar 0.7 kg, iar noi am ales o configuratie echilibrata cu 8 gb RAM, SSD 256 pentru viteza sporita si Licenta OEM Windows 10 Home.

Tableta Apple iPad Pro Cellular (2018), Procesor OctaCore, Retina 12.9″, 512GB Flash, 6GB, 12 MP, Wi-Fi, 4G, Bluetooth, iOS (Gri Spatial)

Poate ca ai vazut-o de ceva timp, dar ti-ai propus sa o cumperi de Black Friday in speranta ca vei putea face o afacere buna. Intr-adevar exista mari sanse sa o comanzi la un pret mai mic in noiembrie. Apple iPad Pro Cellular impresioneaza prin design-ul extrem de curat, atractiv si confortabil. Displayul Retina cu diagonala de 12.9 inch are rezolutie 2732 x 2048 pixeli si o schema de culori care te va cuceri. Din pachet mentionam GPS GLONASS, microfon dual, camera dubla pe fata si pe spate. iPad Pro Cellular ramane o jucarie fantastica atat pentru fanii Apple consacrati, cat si pentru cei in devenire.

Tableta Samsung Galaxy Tab Pro S W708, Procesor Dual-Core 2.2 GHz, Super AMOLED Capacitive touchscreen 12″, 4GB RAM, 128GB, 5MP, Wi-Fi, 4G, Windows 10 Pro (Negru)

Samsung Galaxy Tab Pro S W708 este o tableta mai ieftina decat cele doua modele propuse de Microsoft si Apple, dar ramane o optiune interesanta pentru cei care au un buget mai mic de Black Friday. Galaxy Tab Pro S W708 are retea 4G, Nano-Sim, ecran de 12 inch cu rezolutie 2160 x 1440 pixeli si 10 point Multi-touch. Vine deja echipata cu sistem de operare Windows 10 Pro. Camerele video fata – spate sunt de 5 Mp si vin sa bifeze inca o data talentul celor de la Samsung in realizarea gadgeturilor portabile, din punct de vedere captare si redare video.

Acestea sunt unele din cele mai bune modele de tablete scumpe ce vor ajunge la cei care se pregatesc intens de o noua cucerire importanta de Black Friday. Urmareste preturile de Black Friday de la evomag pentru mai multe surprize, inclusiv pentru huawei mediapad, ebook reader , tableta apple ipad air, tableta lenovo tab.

