Printre cele mai populare modele de actualitate ce apartin brand-ului Huawei se numara versiunile P20, P30, gama Honor (destinata in special pentru clasa bussines, dar nu exclusiv), cat si varianta huawei mate 30 pro.

In sfera Huawei Mate 30 Pro gasim disponibile doua optiuni cu proprietati similare, singura diferenta fiind culoarea. Astfel poti opta atat pentru versiunea clasica in nuanta neagra, cat si varianta pe verde. Daca culoarea nu reprezinta o alegere foarte importanta pentru tine, atunci iata 3 motive care vor face diferenta.

3 motive pentru care sa-ti achizitionezi un Huawei Mate p30 pro dual sim

Inovatia

Smartphone-ul a aparut oficial in luna septembrie a anului 2019, insa in Romania aceasta a fost lansata relativ curand. Astfel, cand vorbim de Huawei Mate 30 Pro, vorbim de unul dintre cele mai actuale smartphone-uri lansate pe piata.

Display imens

Huawei Mate 30 Pro face parte din categoria telefoanelor cu un display de proportii. Daca pana acum dimensiunea de 6” ni se parea o poveste, acest telefon are o diagonala incredibila de 6.62”, mult mai mult decat ne-am fi imaginat vreodata. Piata este tot mai acaparata de astfel de ecrane care faciliteaza operarea si in acelasi timp permit o vizualizare si o operare cat mai buna. Si asta nu e tot! Huawei Mate 30 Pro are un raport al diplay-ului de 94,1%, ceea ce inseamna ca practic, ecranul acopera aproximativ intregul telefon, neavand acele margini de dimensiuni mari ce pot parea inestetice si care limiteaza ecranul.

Incarcare rapida

Stilul de viata din zilele noastre este unul destul de agitat. De aceea un telefon cu incarcare ultra-rapida este intotdeauna binevenit. Huawei Mate 30 Pro este unul dintre smartphone-urile cu cel mai rapid sistem de incarcare, astfel incat nu va mai trebui sa renunti ore in sir la relaxare, pentru perioada de incarcare. In acelasi timp poti obtine un procent al bateriei destul de ridicat intr-un timp foarte scurt, perfect cand esti pe fuga.

Pe langa toate aceste aspecte smartphone-ul ne mai impresioneaza si cu o camera principala tripla integrata central pe spatele telefonului de 40, 8 si 16 MP, dar si cu o memorie interna de 128 GB, respectiv 8 GB memorie RAM.

In concluzie, smarphone-ul Huawei Mate 30 Pro este un telefon de top cu performante extraordinare la un buget echilibrat. Costul pentru acest smartphone depaseste usor suma de 3800 lei, avand in vedere noutatea lansarii acestuia pe piata, cat si performantele destul de avansate si demne pentru anul 2020. Fie ca esti o persoana de afaceri, un iubitor al tehnologiei sau un liber profesionist, cu siguranta te vei indragosti de el.

