Simona Halep aduce primul punct României în întâlnirea cu Elveția

Înainte de intonarea imnului României, de către fanfara Diviziei a IV-a Infanterie Gemina, spectatorii au participat la crearea unei coregrafii speciale pentru un meci de tenis, cu culorile steagului naţional, roşu, galben şi albastru, afişate pe toată circumferinţa sălii, iar deasupra au fost ridicate fotografii cu jucătoarele din echipa României, alături de mesaje de comemorare a centenarului Unirii.

Meciul dintre Simona Halep şi Viktorija Golubic a confirmat încă o dată cutuma că în Fed Cup sau Cupa Davis, clasamentele nu au prea mare importanţă şi astfel liderul mondial WTA a trebuit să joace trei seturi pentru a înfrânge rezistenţa unei jucătoare din afara Top 100.

Simona a început la serviciu, dar jocul ei nu s-a calibrat, iar după patru greşeli neforţate, primul ghem a fost câştigat surprinzător de Golubic, care a avut răbdare în joc şi a reuşit s-o ţină pe Halep cât mai departe de linia de fund. Elveţianca s-a detaşat apoi la 2-0 pe serviciul ei. Simona a crescut intensitatea jocului şi a câştigat fără probleme primul ei ghem. Greşelile neforţate abundă în jocul liderului mondial şi scorul ajunge firesc la 3-1 pentru Golubic. După ce şi-a câştigat serviciul (2-3), Simona îşi procură primele mingi de break pe serviciul adversarei, o fructifică pe cea de-a doua şi egalează, 3-3. Scorul devine 4-3, după un ghem solid la serviciu al Simonei, care trece pentru prima oară la conducere. Jucătoarea română îşi ridică nivelul, se desprinde la 5-3. după un break la zero pe serviciul lui Golubic, iar pe serviciul propriu pune capăt cu un as primului set (6-3) după 39 minute de joc.

Setul doi începe tot cu elveţianca la conducere, după ce şi-a fructificat serviciul. Halep egalează, după un ghem la zero (1-1). Golubic trece din nou în avantaj, 2-1, şi se desprinde chiar la 3-1 după un break la zero pe serviciul Simonei Halep. Elveţianca apelează la resurse nebănuite, domină jocul şi se distanţează la 4-1. Scorul devine 5-1 pentru Golubic, care reuşeşte un nou break, într-un moment în care Simona pare că şi-a pierdut inspiraţia şi consistenţa în joc. Elveţianca are două mingi de set, Simona rezistă, le anulează, îşi procură o minge de break, dar Golubic luptă fantastic şi câştigă setul doi cu 6-1 după o oră şi 11 minute.