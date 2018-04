PREMIERĂ: Facebook dă publicității detalii despre regulile sale interne

Politicile Facebook sunt la fel de bune precum hotărârea şi acurateţea demonstrate in aplicarea lor - şi aceasta nu este perfectă. Provocarea este de a identifica potenţiale încălcări ale acestor standarde, astfel încât să fie examinate. Tehnologia poate ajuta aici. Este folosită o combinaţie între inteligenţa artificială şi raportările primite de la utilizatori pentru a identifica postările, imaginile sau alt tip de conţinut care este posibil că încalcă Standardele de Comunitate. Aceste rapoarte sunt revizuite de echipa de operaţiuni comunitare, care lucrează 24 de ore din 24, în peste 40 de limbi. Până la sfârşitul anului 2018, vor fi 7.500 de recenzori de conţinut - mai mulţi cu 40% faţă de numărul avut anul trecut pe vremea aceasta.

“Am lucrat în cazurile cele mai diverse, de la siguranţa copiilor, până la contraterorism în perioada în care am activat ca procuror, iar alţi membri ai echipei includ un fost consilier în situaţii de criză provocate de viol, un academician care şi-a petrecut cariera studiind organizaţiile care promovează ura, un avocat pentru drepturile omului şi un profesor. În fiecare săptămână, echipa noastră solicită observaţii din partea unor experţi şi organizaţii din afara Facebook, astfel încât să putem înţelege mai bine diferitele perspective privind siguranţa şi libera exprimare, precum şi impactul politicilor noastre asupra diferitelor comunităţi la nivel global.” – a declarat Monika Bickert, Vicepreşedinte al Managementului Global al Produselor, Facebook

Echipa de politici de conţinut a Facebook este responsabilă pentru dezvoltarea standardelor de comunitate ale reţelei sociale. Facebook are angajaţi in 11 birouri din întreaga lume, inclusiv experţi în materie de probleme precum discursul ce încurajează ura, siguranţa copiilor şi terorismul. Mulţi dintre aceştia au studiat problemele referitoare la exprimare şi siguranţă cu mult timp înainte să facă parte din echipa platformei sociale.

Decizia Facebook de a publica aceste reguli interne are la bază două motive. În primul rând, îi vor ajuta pe utilizatori să înţeleagă criteriile avute în vedere în luarea unei decizii în ce priveşte situaţiile nuanţate. În al doilea rând, datorită acestor detalii, va fi mult mai uşor pentru toată lumea, inclusiv pentru experţi în diferite domenii, să ofere feedback, astfel încât aceste reguli – şi deciziile luate în urma lor – să poată fi îmbunăţite, în timp.

Facebook are un set de Standarde de Comunitate, active de mai mulţi ani, care arată ce tip de conţinut este acceptat şi ce tip de conţinut este eliminat de platforma socială. Astăzi, Facebook face un pas înainte şi, în premieră, face publice regulile interne pe care compania le are pentru respectarea acestor standarde. De asemenea, reţeaua socială lansează posibilitatea ca utilizatorii să conteste deciziile luate cu privire la unele mesaje şi să solicite o reevaluare, atunci când consideră că a fost făcută o greşeală.

