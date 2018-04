Parcarea Park&Ride din Pantelimon, doar o promisiune de campanie electorală

Aşa cum Capital scria în urmă cu două săptămâni, Primăria Capitalei şi-a propus să construiască şase parcări de tip „Park&Ride“, însă aceste proiecte nu au la bază studii concrete, ci doar estimări prezente în diferite planuri. Încă din noiembrie 2016, Gabriela Firea susţinea că toate cele şase parcări de tip Park&Ride prevăzute în „Planul de Mobilitate Urbană Durabilă“ vor fi gata „într-un an, un an şi jumătate”. Cum promisiunile au ajuns la scadenţă, am făcut o scurtă incursiune în zonele în care aceste parcări menite să oprească la periferie maşinile celor veniţi din afara oraşului ar fi trebuit să fie funcţionale. Ei bine, în afară de cea de la Străuleşti, realizată de Metrorex, nu de PMB, lucrările sunt inexistente. Conform primarului general, la parcarea din Pantelimon, din zona Cora, lucrările ar fi trebuit să se reia în luna aprilie, însă la faţa locului nu se află nici astăzi decât un gard şi o groapă acoperită partial. Nici urmă de utilaje sau muncitori.

Dacă tot vorbim de parcările de tip Park&Ride ar trebui menţionat că, în toate marile oraşe ale lumii unde această soluţie funcţionează cu succes de ani mulţi, acestea fac legătura rapidă cu cât mai multe linii de metrou, tramvai, sau autobuz. La viitoarea Park&Ride Pantelimon, nu este cazul. E drept că parcarea va oferi, conform proiectului, acces la autobuze şi tramvaie, însă cea mai apropiată staţie de metrou se află la circa 1 km. Este important de menţionat că exact pe sub parcarea respectivă ar fi trebuit să treacă magistrala de metrou M5 Drumul Taberei – Pantelimon. Doar că, la solicitarea Capital, Metrorex a confirmat că tronsonul Piaţa Iancului – Pantelimon are o „perioadă estimată de execuţie 2023 – 2030”. Prin urmare, în cel mai bun caz, parcarea ar putea asigura o conexiune la metrou cel mai devereme în 2030. Mai mult chiar, parcă pentru a sublinia modul complet ilogic în care sunt realizate proiectele de infrastructură din România, Metrorex pare să nu ştie nimic despre parcarea respectivă şi conexiunea cu M5 „Această posibilitate va fi analizată la momentul elaborării proiectului tehnic” au răspuns oficialii Metrorex la întrebarea Capital dacă „este luată în calcul o conexiune cu parcarea de tip Park&Ride proiectată de Primăria Municipiului Bucureşti la intersecţia Vergului – Pantelimon”.

Parcarea din Pantelimon face parte din proiectul de reabilitare a zonei Iancului - Pantelimon şi trebuia finalizată încă din 2014. Iniţial, proiectul prevedea o parcare parţial subterană, însă în martie 2016, proiectul a fost modificat. „Acolo a fost o greşeală din start, pentru că s-a dorit construirea unei parcări duble, şi subterană, şi supraterană. Şi-au dat seama că afectează zona, pentru că acolo este şi linie de tramvai şi afectează structura locuinţelor din zonă. S-au oprit, acum s-a astupat groapa, practic, şi se începe construirea doar a unei parcări supraterane. Deci este o greşeală din start. Am găsit, din păcate, acest proiect în acest stadiu. Este şi de râs, şi de plans“, declara, în toamna lui 2016, Gabriela Firea. Adevărat studiu de caz al modului de lucru în domeniul infrastructurii din România, zona P&R din Pantelimon are şantierul blocat şi din cauza intrării în insolvenţă a constructorului. Apoi au fost probleme cu consultantul. Ulterior, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un plan urbanistic zonal pentru edificarea parcării şi nu se poate autoriza direct. Acesta a fost aprobat abia recent. Potrivit documentului, parcarea va avea circa 500 locuri dispuse pe trei niveluri, iar la parter va fi amenajat un terminal pentru tramvaie şi autobuze. Cert este că, la începutul lui aprilie 2018, zona este, ca în urmă cu patru ani, un adevărat dezastru, cu şosele asfaltate parţial, o intersecţie complet blocată la orele de vârf şi mijloace de transport insuficiente.

