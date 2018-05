MedLife anunţă o cifră de afaceri pro-formă de aproape 197 milioane de lei în trimestrul I, în creştere cu 34%

Clinicile şi spitalele au cea mai mare pondere din cifra de afaceri anunţată, 29,4%, respectiv 21,6%, urmate de divizia corporate şi laboratoare, cu procente de 20,2% şi 17,8%.

Această structură include şi achiziţia Polisano, se subliniază în comunicat.

Potrivit reprezentanţilor companiei, rezultatele obţinute sunt în linie cu estimările iniţiale şi semnificativ peste ritmul de creştere al pieţei.

"Urmăm strategia de dezvoltare şi extindere, iar rezultatele reflectă ceea ce noi am proiectat. Am anunţat deja primele achiziţii din acest an, Solomed (tranzacţie închisă ieri, 14 mai) şi Ghencea Medical Center (tranzactie în curs finalizare) şi continuăm să avansăm pe acest segment. Investim permanent în oameni şi în tehnologie medicală, având ca obiectiv consolidarea celei mai puternice platforme private de diagnostic şi tratament chirurgical din România. Totodată, avem în vedere o nouă serie de proiecte de tip greenfield, dar şi dezvoltarea a noi linii de business'', a declarat Mihai Marcu, preşedintele şi director general al MedLife, potrivit Agerpres.

Pentru 2018, reprezentanţii MedLife îşi propun să menţină ritmul accelerat de dezvoltare al companiei, creşterea proiectată fiind de peste 20% faţă de 2017.

"Dezvoltarea strategiei de business este susţinută în egală măsură şi de puterea brandului MedLife - de altfel toate analizele externe ne pun pe primul loc în ceea ce priveşte calitatea şi forţa brandului, iar acest lucru reprezintă o recunoaştere foarte importantă pentru noi", a adăugat Mihai Marcu.

Pe lângă proiectele de tip greenfield şi achiziţii, compania analizează posibilitatea unor eventuale investiţii limitate în perioada următoare pentru extinderea în zonele de proximitate din afara ţării, în Bulgaria, Ungaria şi Serbia.

MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sănătate din România. Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare bază de clienţi pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, una dintre marile companii private de sănătate din Europa Centrală şi de Est.

Acţiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Premium.