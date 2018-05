Marile companii americane şi-au recompensat acţionarii cu 1.000 de miliarde de dolari într-un an

Potrivit acestui raport, în perioada 1 aprilie 2017 - 31 martie 2018, companiile din S&P 500 au plătit dividende în valoare de 428 miliarde de dolari şi au răscumpărat acţiuni proprii în valoare de 573 miliarde de dolari. Comparativ, în perioada 1 aprilie 2016 - 31 martie 2017, aceleaşi companii au plătit dividende şi au răscumpărat acţiuni în valoare de 939 miliarde de dolari.

Graţie actului normativ Tax Cuts and Jobs Act, adoptat de majoritatea republicană în luna decembrie a anului trecut, profitul pe acţiune al companiilor incluse în indicele bursier S&P 500 a crescut cu 26%, în primul trimestru al acestui an. Companiile au returnat o mare parte din acest profit către acţionari via răscumpărări de acţiuni şi majorarea dividendelor, până la un nivel fără precedent. De exemplu, Apple a răscumpărat, în perioada ianuarie - martie 2018, acţiuni proprii în valoare de 23,5 miliarde de dolari.

De asemenea, companiile din S&P 500 au profitat de reforma fiscală şi pentru a investi mai mult. În primul trimestru al acestui an, investiţiile de capital s-au ridicat la cel puţin 159 miliarde de dolari, cu 21% mai mult comparativ cu perioada similară din 2017, potrivit S&P Dow Jones Indices.

În conformitate cu cea mai mare reformă fiscală adoptată în ultimii 30 de ani în SUA, impozitul pe companii a fost redus de la 35% la 21% iar companiile multinaţionale au putut plăti un impozit unic pentru a-şi repatria profiturile păstrate peste hotare. AGERPRES/