Fondatorul AutoItalia a încetat din viață

Cetăţean austriac cu origini israeliene, Herbert Stein a fost primul cetăţean străin care a investit în comerţul cu maşini noi din România. În 1993, el a fondat compania AutoItalia, importator al maşinilor Fiat, într-o perioadă în care singurele afaceri majore din domeniu erau derulate de Ion Țiriac. Compania lui Stein a adăugat rapid mărcii Fiat şi alte branduri ale grupului italian, precum Alfa Romeo, Lancia, iar mai târziu a comercializat şi Maserati, SsangYong, Honda Motorcycles şi Infiniti.

În primăvara lui 2011, Herbert Stein a fost protagonistul uneia dintre cele mai importante tranzacţii de pe piaţa auto românească. AutoItalia Group, companie deţinută, până în aprilie de Herbert şi Dante Stein, a fost achiziţionată contra unei sume estimată între 15 şi 20 de milioane de euro, de Levy Group, companie din Tel Aviv deţinută de familia omului de afaceri Michael Levy.

„Am vândut pentru că eu nu cred că în următorii doi-trei ani am fi putut face bani aici. Pierderile din ultimii doi ani au fost cauzate de scăderea vânzărilor şi de faptul că, poate, nu am înţeles suficient piaţa“, a declarat Herbert Stein în exclusivitate pentru Capital imediat după anunţarea oficială a tranzacţiei. „Nu am avut nici modele noi care să atragă clienţii. Oricum, cred că în afară de una-două companii, toţi cei din piaţa auto au pierdut bani“. Cu aceste cuvinte, fostul preşedinte al AutoItalia a încheiat un capitol din viaţa sa care începuse cu mulţi ani în urmă. „Când am venit eu în România (în 1993 - n.red.) nu exista piaţă auto aici. Cred că eu am fost primul importator oficial. Mai era Mercedes, dar nu prin importator. A fost o provocare să investesc. Una interesantă. Când am început afacerea, aveam doar un birou într-un apartament cu două camere şi doi angajaţi. Pe atunci nu erau cheltuieli. Mergeam doar cu maşina mea“, povestea Herbert Stein în 2011.

„Capo”, aşa cum îl numeau colaboratorii şi angajaţii săi, a trăit cu pasiune fiecare clipă din viaţa sa, chiar şi în momentele de cumpănă, dar mai ales a acţionat şi a simţit întotdeauna că succesul porneşte din atitudine.

Compania AutoItalia a adus astăzi un omagiu fondatorului său, Herbert Stein, „OMUL care a ştiut sa fie mentor pentru generaţii de angajaţi şi a ajutat pe cei aflaţi în dificultate, ori de câte ori a avut această posibilitate. Se încărca cu bucuria celor din jurul său, iar omenia nu i-a lipsit niciodată.”

Herbert Stein