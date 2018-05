REVIEW Fitbit Versa: Un smartwatch accesibil cu caracteristici de top

Fitbit Versa un ceas la care au lucrat şi ingineri români este disponibil de la începutul aceste luni pe piaţa locală. Ceasul este promovat pe alte pieţe ca o alternativă la Apple Watch, cel mai vândut smartwatch din lume. Spre deosebire de Apple Watch, Fitbit Versa este mult mai ieftin, însă caracteristicile sunt de top. Fitbit Versa are un preţ de 200 de euro, în timp ce Apple Watch costă de la 350 de euro în sus.

Fitbit Versa are o formă pătrată (24 mm), fiind mai mic decât Apple Watch (38,6 mm/33,3 mm). Versa are o autonomie de 4 zile, însă în funcţie de utilizare bacteria durează şi o săptămână. Apple Watch are o autonomie de 18 ore. Un alt atu al Versa este senzorul de monitorizare al pulsului, unul dintre cele mai performante din lume. Acesta stochează datele despre ritmul cardiac la intervale de 1 secundă în timpul urmăririi efortului şi la intervale de 5 secunde. Aşadar, comparat cu Apple Watch, cel mai vândut ceas din lume, Versa se dovedeşte a fi un competitor pe măsură.

Caracteristici

Ceasul are un ecran de 1,34 inci, 300X300 pixeli, Accelerometru 3-axe, Giroscop 3-axe, Senzor optic ritm cardiac, Altimetru, Senzor de lumină ambientală, Motor vibratie, WiFi antena (802.11 b/g/n), SpO2 senzor. Spaţiul de stocare intern este de 4 GB dintre care 2,5 GB sunt pentru muzică. Muzica poate fi descărcată în ceas cu ajutorul unui computer, dar numai dacă acesta are Bluetooth. Muzica poate fi ascultată pe orice boxă care se conectează la ceas via Bluetooth. Ceasul are Bluetooth 4.0, Wi-Fi şi NFC. Nu are GPS, însă se foloseşte de GPS-ul telefonului. Ceasul nu are nici microfon, însă este rezistent la apă la 50 de metri.

Înainte de utilizarea ceasului trebuie instalată aplicaţia Fitbit. La prima pornire ceasul îşi face o actualizare care poate dura până la o oră. După aceasta, pe ceas poate fi transferată muzică, se poate alege o faţă pentru ceas din sute de modele, se pot instala aplicaţii precum Vremea, Calculator, Lanternă, Hue Lights, The New York Times, Deezer şi diverse jocuri. Sincronizarea ceasului cu telefonul poate dura şi câteva minute, acesta fiind unul dintre minusurile acestui model.

În schimb, Versa va primi în curând actualizări care vor permite utilizatorilor să răspundă la mesajele text primite pe telefon sau în aplicaţii precum WhatsApp şi Facebook Messanger folosind diferite tipuri de răspunsuri redactate de până la 60 de caractere.

Platforma pentru monitorizarea sănătăţii la femei

De luna aceasta, doamnele ce folosesc brăţări sau ceasuri inteligente Fitbit îşi vor putea monitoriza calendarul perioadelor menstruale şi simptomele avute, direct în aplicaţia Fitbit. Mulţumită acestei noi funcţii, utilizatoarele Fitbit vor putea vizualiza, într-un singur ecran, informaţii detaliate despre corpul şi activitatea lor fizică.Pentru ceasurile Fitbit Ionic şi Versa, informaţia va fi disponibilă atât în aplicaţie, cât şi direct pe ceas. Versa are brăţări interschimbabile realizate din silicon, piele şi metal, alături de accesorii ediţie limitată

Utilizatorii din Statele Unite, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Italia, Australia, Canada, Danemarca, Finlanda, Franţa, Norvegia, Noua Zeelandă, Singapore, Suedia, Elveţia pot face şi plăţi cu ajutorul lui Versa. În ţara noastră, Fitbit nu are încă un parteneritat cu vreo bancă.

Fitbit Versa include avertizări pentru cei care obişnuiesc să stea prea mult pe scaun la birou. Astfel, la fiecare oră ceasul vibrează pentru a te atenţiona că trebuie să faci mişcare. Recomandarea este de 250 de paşi la fiecare oră. Pentru cei care fac sport sau vor să se apuce de sport, funcţia coach îi ajută să lucreze corespunzător. Alte funcţii sunt Run, Bike , Swim, Weights, Treadmill etc. Funcţia relax te ajută să îţi reglezi respiraţia, iar funcţia de monitorizare a somnului îşi spune dacă te odihneşti suficient.

În concluzie, Fitbit Versa este într-adevăr o alternativă foarte bună la Apple Watch, este uşor, rezistent la apă, precis în monitorizarea somnului, însă pentru utilizatorii de Android se poate dovedi stresant atunci când vine vorba de sincronizare.