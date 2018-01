Fabrici din intreaga lume spun ca reusesc tot mai greu sa tina pasul cu avansul cererii

Tot mai multe fabrici la nivel mondial avertizeaza ca reusesc din ce in ce mai greu sa tina pasul cu cresterea cererii si ar putea fi nevoite sa majoreze preturile, in conditiile celor mai favorabile perspective economice de dupa 2011, potrivit Hotnews.ro.

Indicii referitori la intentiile de achizitii ale managerilor de companii, calculati de IHS Markit, din tari precum China, Germania, Franta, Canada si Marea Britanie, sugereaza presiuni in crestere asupra ofertei.

In Statele Unite, indicele calculat de IHS Markit a crescut pentru a treia luna consecutiv, din ultimele patru, la cel mai ridicat nivel atins dupa luna martie 2015, in contextul "unor presiuni tot mai mari asupra capacitatii de productie".

Aceste presiuni asupra ofertei ar putea insemna ca producatorii vor fi nevoiti sa faca angajari sau sa investeasca mai mult pentru a evita o supraincalzire. Acest fapt ar putea sa le oblige sa creasca preturile.

JPMorgan Chase se numara intre bancile care anticipeaza pentru acest an un avans al economiei mondiale de aproximativ 4%, iar marti a anuntat ca indicele compozit PMI pe care l-a calculat folosind indici PMI din intreaga lume a atins cel mai ridicat nivel de dupa februarie 2011.

Obligatiunile guvernamentale au scazut marti la nivel global, traderii anticipand o accelerare a inflatiei.

In Statele Unite, indicele PMI calculat de IHS Markit a urcat in decembrie la 55,1 puncte, de la 53,9 puncte in noiembrie, iar in zona euro acest indice a atins nivelul record de 60,6 puncte.