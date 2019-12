Administraţia Naţională de Meteorologie- ANM a emis, duminică dimineaţa, o avertizare de ceaţă şi vizibilitate redusă pentru mai multe localităţi din judeţul Dolj.

De asemenea, a fost emis şi un Cod galben de vânt puternic în judeţele Maramureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud.

Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în zona de munte a judeţelor Maramureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la altitudini de peste 1.800 de metri, vântul va prezenta intensificări care la rafală vor depăşi 90 – 100 km/h.

Vizibilitate scăzută

În plus, până la ora 10:00, în judeţul Dolj, în zona localităţilor: Calafat, Băileşti, Dăbuleni, Poiana Mare, Moţăţei, Segarcea, Sadova, Daneţi, Călăraşi, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Mârşani, Galicea Mare, Desa, Bistreţ, Bârca, Gighera, Rast, Bechet, Cerăt, Afumaţi, Goicea, Drănic, Giurgiţa, Lipovu, Urzicuţa, Gângiova, Piscu Vechi, Dobreşti, Giubega, Rojişte, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Cioroiaşi, Siliştea Crucii, Măceşu de Sus, Întorsura, Catane, Galiciuica, Măceşu de Jos şi Cârna, se va semnala ceaţă şi vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de cel mult 6 ore.

