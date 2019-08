Vodafone România şi UPC România au finalizat joi procesul de achiziţie, după aprobarea Comisiei Europene privind preluarea de către Vodafone Grup a operaţiunilor Liberty Global în România, Germania, Cehia şi Ungaria,într-o tranzacţie de 18,4 miliarde de euro.

”Finalizarea tranzacţiei reprezintă o nouă călătorie atât pentru Vodafone România, cât şi pentru UPC, deoarece de acum înainte cele două companii nu mai sunt competitoare. Acum echipele reunite pot lucra împreună pentru a dezvolta celemai bune soluţii şi servicii pentru clienţii din România. Această achiziţie, una dintre cele mai importante din industria de telecomunicaţii din România, va reuni cele două echipe”, arată un comunicat al companiei.

Murielle Lorilloux, CEO UPC şi Vodafone România, afirmă că această achiziţie generează o oportunitate de a deveni un competitor şi mai puternic pe piaţa locală de telecomunicaţii.

”Sunt încrezătoare că experienţa şi profesionalismul celor două echipe vor conduce la noi premiere şi inovaţie în ceea ce priveşte produsele de care vor beneficia utilizatorii români”, adaugă ea.

Vodafone are o istorie de 22 de ani în România, în timp ce UPC România are o istorie de peste 25 de ani pe piaţa locală. Vodafone România este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicaţii mobile din lume, care oferă servicii ce include voce, mesaje, date şi comunicaţii fixe. Vodafone Group are divizii în 24 de ţări, 42 de reţele mobile partenere şi operaţiuni de broadband fix în 19 ţări. La 30 iunie 2019, Vodafone Group avea 640 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile şi 21 milioane de utilizatori a serviciilor broadband fix şi 14 milioane de clienţi ai serviciilor TV, incluzând toţi clienţii Vodafone din entităţile create în urma unor fuziuni şi asocieri.

