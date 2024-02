Potrivit presei internaționale, președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-ar fi îndrăgostit de o femeie care este cu 32 de ani mai tânără decât el. Președintele Rusiei (71 de ani) ar fi dezvoltat sentimente pentru Ekaterina „Katya” Mizulina (39 de ani), o femeie blondă, cu studii superioare la Londra, Anglia, ce a fost deja poreclită de presa ucraineană „Barbie”.

Ea conduce Liga pentru Siguranța Internetului, o instituție care sancționează criticile lansate la adresa președintelui Rusiei, în special de cele legate de războiului din Ucraina și de moartea liderului opoziției din Rusia – Aleksei Navalnîi. Pe scurt, ea este „gardianul moral” al liderului rus. Este fiica Elenei Mizulina, o senatoare PRO-Vladimir Putin, CONTRA-Ucraina.

Ekaterina Mizulina a studiat istoria artei și limba indoneziană, având experiență ca traducător în timpul vizitelor oficiale ale diplomaților ruși în China. Tatăl său este profesorul de filosofie Mikhail Mizulin, lider academic de prestigiu în Moscova. Este cunoscută pentru promovarea cenzurii pe internet și pentru aplicarea de sancțiuni împotriva presei, rețelelor sociale.

În cadrul unei întâlniri cu niște studenți, a obținut scuze de la un student care a îndrăznit să pună la îndoială utilitatea serviciului militar obligatoriu. Ulterior, ea l-a amenințat pe acel tânăr, acuzându-l că a jignit armata rusă.

Conform presei britanice, Vladimir Putin este partenerul de lungă durată al gimnastei medaliată cu aur olimpic, Alina Kabaeva (40 de ani). Se spune că cei doi au vreo trei copii împreună și locuiesc în mai multe reședințe oficiale, deținute de către președintele Rusiei.

Cu toate acestea, printre ruși și ucraineni a început să circule zvonuri despre o posibilă relație între Vladimir Putin și Ekaterina Mizulina. Se pare că cei doi au devenit „apropiați”.

Olga Romanova, o activistă pentru drepturile omului din Rusia, a spus pentru un post TV din Ucraina că „Katya Mizulina este pe placul lui Putin. Această ”Barbie” i s-a potrivit întotdeauna”. A comparat-o cu una dintre fostele iubite ale lui – Svetlana Krivonogikh, proprietara unui club de striptease și multimilionară din St. Petersburg, cu care el ar avea o fiică.

„Putin are 71 de ani, să nu spunem că e bătrân…. În general, omul este în floarea vârstei, de ce nu? De fapt, Katya Mizulina are 39 de ani… E pentru valorile tradiționale. Întocmai ca Alina Kabaeva. Surse de la Kremlin susțin că Ekaterina Mizulina are fizicul care îl atrage pe Vladimir Putin.”