Max Seddon, șeful biroului „Financial Times” la Moscova, Rusia, a anunțat recent că Tucker Carlson, un celebru comentator din SUA, i-a luat un interviu lui Vladimir Putin, președintele Rusiei. Această informație i-a fost furnizată de către jurnalistul rus Alexei Venediktov, fostul editor al postului de radio „Ekho Moskvy”.

Pe platforma socială X (Twitter), au apărut imagini generate de inteligența artificială care înfățișează presupusa discuție a lui Tucker Carlson cu Vladimir Putin.

Jackson Hinkle, un comentator politic din SUA, a făcut o declarație îndrăzneață, sugerând că interviul respectiv va deveni istoric. Va fi cel mai viral interviu din toate timpurile, spune el.

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) February 5, 2024